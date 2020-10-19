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    Нові виборчі махінації: молодики замінили на білбордах номер кандидата в бюлетенях

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    Фото ілюстративне - Нові виборчі махінації: молодики замінили на білбордах номер кандидата в бюлетенях
    Фото ілюстративне

    Молодики заклеїли на агітаційних матеріалах справжній номер кандидата, замінивши його на видуманий

    У місті Бровари невідомі упродовж ночі замінили номери, присвоєні кандидату у виборчому бюлетені, на 18 агітаційних білбордах.

    Співробітники Броварського відділу поліції встановили, що до порушення виборчого законодавства причетні двоє молодиків. Ними виявились кияни 21 та 23 років, у них поліцейські вилучили драбину та різноманітне приладдя. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Порушники заклеїли на агітаційних матеріалах справжній номер кандидата, замінивши його на видуманий. За перешкоджання здійсненню виборчого права поліцейські склали 18 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 212-24 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, або діяльності суб’єкта виборчого процесу, процесу референдуму) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Матеріали направлено до суду для прийняття рішення.

    Нагадаємо, на Київщині правоохоронці повідомили про підозру одному з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади за підкуп виборців. Встановлено, що кандидат на посаду голови ОТГ разом зі своєю спільницею під приводом привітання роздавали у школі вчителям конверти з грошима.

    Національна поліція України вибори Київщина злочин
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