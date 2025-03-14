Київська поліція врятувала дитину від неадекватної матері

Жінка напилась і заснула, ігноруючи плач 7-місячної дівчинки

У Києві ювенальні поліцейські та соціальні служби вилучили немовля у п’яної матері, яка з дитиною зачинилась в чужій квартирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Інформація про те, що з квартири на проспекті Оболонському тривалий час чути крик та плач дитини, надійшла напередодні ввечері. На місце події негайно виїхали ювенальні інспектори територіального управління поліції, служба у справах дітей, а також співробітники ДСНС та екіпаж патрульних.

Поліцейські вилучили дівчинку та доправили до лікарні на медобстеження Facebook/Поліція Києва

За допомогою рятувальників правоохоронці відчинити двері до приміщення і виявили там заплакану 7-місячну дівчинку та її 20-річну матір, яка перебувала в стані сильного алкогольного сп’яніння.

Як з’ясувалось, жінка родом з Івано-Франківська без постійного місця мешкання. Вона не хотіла жити у наданому їй соціальному житлі, тому приїхала до Києва і вела у столиці бродяжницький спосіб життя. Вчора мати з немовлям приїхала до подруги, разом з якою вживала спиртні напої. Коли власниця оселі вийшла по справах, гостя замкнулась і заснула, не реагуючи на плач своєї дитини.

Поліцейські спільно з соцпрацівниками вилучили дівчинку та доправили до лікарні на медобстеження. Подальшою долею дитини опікуватимуться соціальні служби.

«Главком» повідомляв, що фахівці Київської служби порятунку врятували життя немовляти, яке кілька днів перебувало в заблокованій квартирі у Дніпровському районі столиці.

Раніше стало відомо, що у Львові до матері повернулася дитина, яка у двомісячному віці опинилася у «Вікні життя». Жінка з діагностованою післяпологовою депресією вирішила віддати немовля, але згодом пошкодувала.