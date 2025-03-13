Робота транспорту під час тривог. Новий голова КМВА пообіцяв позитивне рішення найближчим часом

Голова КМВА заявив, що наступного тижня Рада оборони Києва прийме вже узгоджені аспекти стосовно руху громадського транспорту у Києві під час тривог

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розʼяснив порядок руху мостами через Дніпро, ухвалений рішенням Ради оборони Києва і розповів про роботу над відновленням курсування громадського транспорту під час повітряних тривог. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Робота Південного мосту

За словами Ткаченка, Південний міст Києва працює в одному напрямку, з лівого на правий берег. А під час повітряних тривог буде обмежено рух транспортних засобів на Подільському мостовому переході та на Дарницькому залізничному мосту, але лише однією смугою, з лівого берега на правий. Тобто прохідність мостів все одно забезпечена, уточнює він.

Такі рішення, каже Ткаченко, дозволяють покращити рух транспорту у столиці. Голова КМВА повідомив, що особисто перевірив – на Південному мосту прибрані всі перешкоди, рух з лівого берега на правий берег абсолютно доступний.

Голова КМВА, заявив, що є декілька причин, чому рух Південним мостом обмежено. Це пов’язано з постійно триваючими ремонтними роботами на мосту, які вимагають певного обмеження руху.

Ткаченко зауважив, що Південний, як і інші мости вимагає оновлень, щоб зберегти свою спроможність як інженерна споруда. Він висловив сподівання, шо Кличко тримає питання стану мостів під контролем, адже служби, відповідальні за це, підпорядковані меру міста. Мости мають бути в ресурсі.

Є й інші причини, через які Південний міст не може працювати на повну, але вони пов’язані з обороною Києва і не підлягають розголошенню, пояснює Ткаченко.

Рух транспорту під час тривог

Голова КМВА заявив, що наступного тижня Рада оборони Києва прийме вже узгоджені аспекти стосовно вирішення проблеми руху громадського транспорту у Києві під час тривог.

«Ми будемо приймати рішення, яке дозволить громадському транспорту рухатися під час повітряної тривоги. Станеться це наступного тижня, а обмеження, які діють зараз, це обмеження 2022-го року. Тобто можу запевнити, що найближчим часом позитивне рішення буде прийняте», – сказав Ткаченко.

Рух метро під час тривог

Рух поїздів метро відкритою ділянкою під час тривог – це питання, за словами Ткаченка, залишається таким, як є.

«Рішення щодо відкриття руху наземними ділянками метрополітену в розробці. Є ряд причин, через які ми не можемо зробити. Це і безпека, і технологічні питання. Тому питання метрополітену сьогодні не розглядається в принципі, – сказав голова КМВА.

Ткаченко навів приклад, якщо на колію потрапить якийсь сторонній об’єкт, одразу вимикається вся лінія електропостачання, і потяг зупиняється, що повністю паралізує рух на всій ділянці.

«Метро це єдина система, робота якої організована з точністю до секунди, Тому питання метро вимагає пошуку особливих підходів. Над цим питанням зараз працюють фахівці, але на найближчій Раді оборони Києва питання метро підніматися не буде», – сказав Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, рішення про внесення можливих змін у роботу громадського транспорту під час повітряної тривоги Рада оборони міста Києва сьогодні відправила на доопрацювання до наступного засідання. Як зазначив перший заступник голови КМДА, таке рішення обумовлене низкою причин. Зокрема тим, що безпекова ситуація у столиці не змінилася з 2022 року. Він наголосив, що рішення про зміни в роботі громадського транспорту потрібно опрацювати більш ретельно з членами Ради оборони Києва.

Як повідомлялося, рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог Рада оборони Києва ухвалила у 2022 році. Згідно з цим рішенням, пасажири під після оголошення тривоги мають залишити салон і пройти до найближчого укриття.

До слова, після консультацій з військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.