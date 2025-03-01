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Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані SaveEcoBot

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані SaveEcoBot
Індекс якості атмосферного повітря станом на 10:00 досягнув значення 65
фото: glavcom.ua

Станом на 10:00 вологість повітря у столиці складає 84%

У столиці сьогодні помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 10:00 1 березня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 65. Тобто стан повітря вже покращується, але все рівно рівень забрудненості перебуває на «жовтій» позначці.

Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані SaveEcoBot фото 1

Цей рівень забрудненості може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Станом на 10:00 вологість повітря складає 84%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, в Україні, крім сходу та південного-сходу, невеликий мокрий сніг та дощ.

Температура вночі на Лівобережжі, Кіровоградщині, Миколаївщині та в Криму 5-10° морозу, на крайньому сході країни до 14° морозу, на решті території від 2° тепла до 3° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, у західних областях 5-9° тепла. На півночі та сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

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Теги: Київ повітря столиця синоптик

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