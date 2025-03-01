Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані SaveEcoBot

Станом на 10:00 вологість повітря у столиці складає 84%

У столиці сьогодні помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 10:00 1 березня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 65. Тобто стан повітря вже покращується, але все рівно рівень забрудненості перебуває на «жовтій» позначці.

Цей рівень забрудненості може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Станом на 10:00 вологість повітря складає 84%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, в Україні, крім сходу та південного-сходу, невеликий мокрий сніг та дощ.

Температура вночі на Лівобережжі, Кіровоградщині, Миколаївщині та в Криму 5-10° морозу, на крайньому сході країни до 14° морозу, на решті території від 2° тепла до 3° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, у західних областях 5-9° тепла. На півночі та сході країни на дорогах місцями ожеледиця.