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Британія готова надіслати свої війська та авіацію в Україну для миротворчої місії – Стармер

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Британія готова надіслати свої війська та авіацію в Україну для миротворчої місії – Стармер
Стармер розповів, що Велика Британія готує для України значну військову допомогу
фото: Фокус

Стармер заявляє, вже 18 країн приєднується до процесу мирних переговорів та можливої миротворчої місії в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країна готова відправити в Україну свої війська та авіацію для миротворчої місії. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресконференцію Стармера з президентом США Дональдом Трампом.

Стармер розповів, що Велика Британія готує для України значну військову допомогу, про яку він повідомить пізніше.

«Великобританія готова надіслати сили на землю і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав. Ми повинні зробити все правильно. Ми повинні вибороти мир. Не може бути миру, який винагороджує агресора. Історія має бути на боці миротворця, а не загарбника», – сказав Стармер.

За словами Стармера, вже 18 країн приєднується до процесу мирних переговорів та можливої миротворчої місії в Україні.

«Сполучене Королівство відіграватиме повну роль у забезпеченні угоди, якщо вона буде укладена. А ми сподіваємося, що угода в Україні буде укладена, і вона має дотримуватися», – зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, у вівторок, 27 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та AFP.

Зазначено, що Стармер передав президенту США запрошення від короля Чарльза відвідати Велику Британію. Прем'єр наголосив, що це особлива подія, оскільки це зробить Трампа першим обраним політичним лідером сучасності, якого британський монарх прийняв з двома державними візитами.

Трамп прийняв запрошення і заявив, що прибуде з першою леді Меланією Трамп. Наразі дата візиту невідома.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп «не може повірити», що назвав очільника України Володимира Зеленського «диктатором». Так, журналісти запитали Трампа, чи досі він вважає Зеленського диктатором. На що він відповів: «Чи говорив я це? Я не можу повірити, що міг би таке сказати».

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Теги: військова допомога військові Україна президент Велика Британія Дональд Трамп міністр

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