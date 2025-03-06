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«Чому немає обміну з Чечні?». У Києві проходить акція на підтримку військовополонених

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Чому немає обміну з Чечні?». У Києві проходить акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку полонених, які знаходяться у Чечні. Київ, 6 березня 2025 року
фото: Станіслав Свирид/Суспільне Новини

За інформацією Координаційного штабу відомо про понад 150 українських військовослужбовців, які можуть перебувати на території Чечні

Сьогодні, 6 березня, у Києві родичі, близькі та знайомі полонених вийшли на мирний мітинг. Люди зібралися на підтримку полонених, які перебувають у Чечні. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на Суспільне.

Акція на підтримку полонених, які знаходяться у Чечні. Київ, 6 березня 2025 року
Акція на підтримку полонених, які знаходяться у Чечні. Київ, 6 березня 2025 року
фото: Станіслав Свирид/Суспільне Новини

Учасники акції зібралися біля Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з вимогою повернути їхніх близьких, які перебувають у Чечні.

Акція на підтримку полонених, які знаходяться у Чечні. Київ, 6 березня 2025 року
Акція на підтримку полонених, які знаходяться у Чечні. Київ, 6 березня 2025 року
фото: Станіслав Свирид/Суспільне Новини

За словами учасників акції, останній обмін відбувся ще в червні 2023 року. Відтоді жодного українського захисника звідти не повернули.

Люди вийшли із прапорами бригад, фотографіями, плакатами, а також у одязі із написами: «Наші ще не вдома. Полон Чечня», «Поверніть наших рідних із Чечні», «У полоні день за рік», «Поверніть мого тата з чеченського полону», «Поверніть моє життя із чеченського полону», «Кожен із них – це чиясь родина! Поверніть їх із чеченського полону», «Вони мають обіймати своїх дітей, а не жити у полоні», «Триває полон, триває біль. Поверніть їх додому» тощо. 

Акція на підтримку полонених, які знаходяться у Чечні. Київ, 6 березня 2025 року
Акція на підтримку полонених, які знаходяться у Чечні. Київ, 6 березня 2025 року
фото: Станіслав Свирид/Суспільне Новини

Учасниця акції Розана розповіла, що вийшла на підтримку свого сина Назара. Хлопець потрапив у полон 11 лютого минулого року у Авдіївці. Наразі він – наймолодший полонений, який знаходиться в Чечні.

«Йому 3 березня виповнилося 20 років. Йому дали подзвонити – подарунок, типу, зробили на День народження. Просять хлопці про швидший обмін. Щоб все робилося, щоб виходили на акції, писали скрізь. Тримається (син – ред.), намагається не падати духом», – сказала Розана.

«Стою за свого сина, щоб повернути його додому. Він знаходиться у полоні із 12 лютого 2024 року. Один раз телефонував. Хочу дуже сина повернути додому. Дуже тяжко. Чекаємо, віримо, що повернемо», – сказала Світлана.

«Син зник безвісти 23 вересня, Донецька область, Покровський район, село Українське. 4 грудня ми по соцмережах знайшли, що він знаходиться у полоні у Чечні. Він офіцер у нас. Ми дуже прохаємо всю владу, всіх, щоб нас почули. Ми хочемо бачити, щоб наші діти були вдома», – сказала Тетяна Степанівна.

Марія вийшла на підтримку брата, він служив на Харківщині і потрапив у полон 20 травня 2024 року. «Дуже прошу нашу владу допомогти повернути наших рідних. У кожного із них є своя сім'я, є маленькі діти, є батьки, які дуже чекають на них», – сказала Марія.

Акція на підтримку полонених, які знаходяться у Чечні. Київ, 6 березня 2025 року
Акція на підтримку полонених, які знаходяться у Чечні. Київ, 6 березня 2025 року
фото: Станіслав Свирид/Суспільне Новини

Учасниця акції Ія розповіла, що її чоловік служив на Авдіївському напрямку біля Водяного. Він потрапив у полон два роки тому 4 квітня.

«Наш координаційний штаб нічого нам не каже, як ведуться переговори стосовно наших хлопців. Мій чоловік приїхав з-за кордону захищати Батьківщину. І тепер його не хочуть повертати додому вже 2 роки. Тому ми дуже просимо усіх – допоможіть нам повернути хлопців з полону. І мета нашої акції, щоб нас почули і допомогли нам», – сказала Ія.

Акція на підтримку полонених, які знаходяться у Чечні. Київ, 6 березня 2025 року
Акція на підтримку полонених, які знаходяться у Чечні. Київ, 6 березня 2025 року
фото: Станіслав Свирид/Суспільне Новини

Жінка також розповіла, що подібні акції вони влаштовують у різних районах Києва, а також в інших містах України. На завтра запланували мирну акцію біля верховної Ради. Учасники акції, кажуть, що будуть виходити, поки усі рідні не повернуться додому.

Акція на підтримку полонених, які знаходяться у Чечні. Київ, 6 березня 2025 року
Акція на підтримку полонених, які знаходяться у Чечні. Київ, 6 березня 2025 року
фото: Станіслав Свирид/Суспільне Новини

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими наразі відомо про понад 150 українських військовослужбовців, які можуть перебувати на території Чечні. Найстаршому з них – 57 років, а наймолодшому – 19. 

36 українських військовополонених знаходяться у статусі «пошук особи», та решта – підтверджені з різних джерел, зазначають у Координаційному штабі. За їхніми словами, Міжнародний комітет Червоного Хреста не підтверджує перебування в полоні українців на території Чечні.

Також Координаційному штабу не відомо про відвідання цією гуманітарною організацією українських полонених у Чечні. У Штабі зауважили, що військові Сил оборони України потрапляють у полон з різних ділянок фронту. Їх передають у Чечню вже потім, після вивезення на територію Росії. Україна не отримувала від Чечні окремих запитів щодо обміну військовополонених, повідомили у Штабі.

Сьогодні родичі українських військовополонених вийшли також на мітинг до посольства США у Києві. Вони вимагають спочатку звільнити їхніх родичів з полону, а вже потім підписувати угоди. 

Нагадаємо, Україна готує план для наближення справедливого та стійкого миру. Він буде готовий найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського. Український лідер провів розмову з премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом, щоб поінформувати про саміт лідерів у Лондоні й обговорити спільні зусилля.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським готові відвідати Вашингтон наступного тижня, аби представити план врегулювання війни в Україні. 

Теги: росія війна Чечня полон українці військові Україна

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