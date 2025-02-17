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Радіаційний фон у Києві: дані моніторигну

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Радіаційний фон у Києві: дані моніторигну
Радіаційний фон у всьому місті у нормі
фото: glavcom.ua

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 радіаційний фон становить 0.105 мкЗв/год

Станом на 08:00 17 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький, радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 27.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 13.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 19.8 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 50.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 455.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 30.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 12.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.1 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 16.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 13.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 15.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 36 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 482.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 27.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 12.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.105 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 36 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 28.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 25.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 27.3 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 67 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 11.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 645 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 12.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 27 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 28 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 17.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 16 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 17 мкг/м3;
  • діоксид сірки – 19 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 706.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 20 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.099 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 32 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 31.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 25.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 29.4 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 65.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 15.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 807.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 24.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 25.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 32 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 19.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 18 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 18.1 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 595.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 67.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 29.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 31 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 35.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 31.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 34 мкг/м3;
  • озон – 9.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 1129.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 5.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 90.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 4.3 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 115.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.086 мкЗв/год.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням  та в додатку Київ Цифровий.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 лютого, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

Тим часом ДСНС запевняє: радіаційний фон після удару російського дрона по укриттю четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції – у нормі.

Теги: Київ повітря радіація

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