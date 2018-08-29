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    Обрано запобіжний захід голові Гостомельської сільради, підозрюваного у розтраті коштів

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    Обрано запобіжний захід голові Гостомельської сільради, підозрюваного у розтраті коштів

    Суд визначив для підозрюваного заставу у сумі 552 тисячі гривень

    Голосіївський районний суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді застави для голови Гостомельської селищної ради Київської області, який підозрюється у розтраті бюджетних коштів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Суд визначив для підозрюваного максимально можливий розмір застави у сумі 552 тисячі гривень, а також зобов’язав здати документи для виїзду за кордон, не відлучатися з місця проживання, з’являтися за першою вимогою до слідчого або прокурора.

    Як повідомлялося, за матеріалами Київської місцевої прокуратури №1 голові Гостомельської селищної ради оголошено підозру у розтраті бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт доріг. Розмір матеріальної шкоди, завданої місцевому бюджету селища Гостомель, документально підтверджено на суму понад 700 тис. гривень.

    Підозру голові сільради підписав прокурор Києва.

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