У середмісті Києва відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки на честь видатного українського оперного виконавця, народного артиста України та педагога Романа Майбороди. Участь у церемонії відкриття взяли рідні, друзі, колеги, учні митця, а також представники Національної музичної академії України (НМАУ). Про подію повідомили на Facebook-сторінці закладу, інформує «Главком».

фото: Національна музична академія України

Під час заходу ректор академії Максим Тимошенко відзначив особливу роль родини Майбород у становленні української музичної культури та поділився особистими спогадами про тривалу дружбу з представниками цієї мистецької династії. За його словами, творчий шлях Романа Майбороди є невіддільною частиною спадщини всієї родини, яка зробила вагомий внесок у розвиток вітчизняного мистецтва.

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Відкриття меморіальної дошки Роману Майбороді фото: Національна музична академія України

Де побачити табличку: вулиця Михайлівська, 2.

Про значення митця для українського музичного середовища нагадав і завідувач кафедри оперного співу НМАУ, народний артист України Олександр Дяченко. Він наголосив на внеску Романа Майбороди у розвиток національної вокальної школи та збереження педагогічних традицій, на яких зростають нові покоління виконавців.

Нагадаємо, Роман Майборода (1943–2018) – син класика української музики Георгія Майбороди (1913-1992) та племінник відомого композитора Платона Майбороди (1918-1989).

Роман Майборода – видатний український співак, народний артист України (1985), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2002) фото з архіву Національної опери України

Закінчив Київську консерваторію в класі професорки Тетяни Михайлової, після чого понад сорок років був провідним солістом Національної опери України. У його репертуарі налічувалося понад 30 провідних партій – від Ріголетто, Жермона та Амонасро в операх Джузеппе Верді до Остапа в «Тарасі Бульбі» Миколи Лисенка, Миколи в «Наталці Полтавці» та Богдана Хмельницького в однойменній опері Костянтина Данькевича.

Роман Майборода — Енріко з опери Гаетано Доніцетті «Лючія ді Ламмермур». фото з архіву Національної опери України

Людмила Монастирська та Роман Майборода у виставі «Аїда», Київ 2011 рік фото з відкритих джерел

Понад три десятиліття митець викладав сольний спів у рідній академії, виховавши цілу плеяду сучасних оперних виконавців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами діячів культури та мистецтва з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Серед нагороджених – співачка та волонтерка Даша Астаф'єва, актор Дмитро Лінартович, режисери, продюсери й працівники культурних установ.