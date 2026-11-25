На ринку нерухомості Києва та області з вересня спостерігається суттєве просідання – кількість звернень і переглядів стрімко скорочується, а реальні ціни у листопаді знизилися приблизно на 15% порівняно із серпнем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис столичного рієлтора Олександра Здорова.

За словами експерта, окремі угоди за державними програмами на кшталт «єОселі» чи житлових сертифікатів не відображають загальної картини – більшість учасників ринку фіксують різке зменшення кількості продажів та оренди.

«Ринок нерухомості не просто завмер. Він падає. А покупці кудись зникли. За моїми спостереженнями, умовна ціна в листопаді вже на 15% нижча, ніж була в серпні. А дзвінків – утричі менше», – зазначив Здоров.

Як приклад фахівець навів власну практику роботи з ексклюзивними об'єктами в різних сегментах у Києві (зокрема на Русанівці, у ЖК Friendly House та бізнес-класі ЖК Golden Park), а також із комерційним приміщенням в Ірпені. За його словами, навіть попри те, що ціни на продаж у цих об'єктах на 10-18% нижчі за найближчі пропозиції конкурентів, а оренда – на 50% дешевша (із піврічними ремонтними канікулами), за місяць по них не надійшло жодного дзвінка.

Через таку ситуацію частину об'єктів довелося взагалі зняти з продажу – власники психологічно не готові знижувати вартість далі й вирішили поставити продаж на паузу до весни в очікуванні кращої кон'юнктури.

Керівник агентства також виділив дві типові помилки продавців нерухомості у 2026 році:

Затягування з рішенням: власники довго вагалися і вичікували, через що потрапили на етап падіння ринку.

Завищена стартова ціна: попри професійну оцінку, продавці намагалися виставити житло «трохи дорожче», а згодом змушені були кілька разів знижувати вартість, постійно відстаючи від ринку, який просідав швидше.

Нагадаємо, на вторинному ринку нерухомості Києва покупці отримали більше можливостей для торгу: за останні шість місяців двокімнатні квартири втратили 10,9% вартості, а трикімнатні – 8,9%. Водночас новобудови продовжують дорожчати. Про це йдеться в огляді ринку нерухомості столиці, опублікованому «Главкомом».