Одеситу, який трощив машини під Солом'янським судом, «шиють хуліганку»

Запобіжний захід Мазуру обиратимуть 17 лютого в Солом’янському суді

Одесита Анатолія Мазура, який сокирою трощив авто біля Солом'янського суду Києва, підозрюють у вчиненні хуліганський дій. Про це повідомив його адвокат Дмитро Бойко, передає «Радіо Свобода». За словами адвоката, чоловіка затримали як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296



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Одесит із сокирою зайшов у двір Солом'янського районного суду Києва та пошкодив близько 10 автомобілів

Запобіжний захід Мазуру обиратимуть 17 лютого в Солом’янському суді

Одесита Анатолія Мазура, який сокирою трощив авто біля Солом'янського суду Києва, підозрюють у вчиненні хуліганський дій.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Бойко, передає «Радіо Свобода».

За словами адвоката, чоловіка затримали як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета).

Бойко припускає, що запобіжний захід Мазуру обиратимуть 17 лютого в Солом’янському суді, адже інцидент стався і приналежному до суду районі. Однак, на думку адвоката, при цьому може статися конфлікт інтересів, тому можливі відводи суддям.

«Дехто приходив, висловлював свою думку щодо його дій, але він відповів, що це його громадянська позиція. Він напряму сказав, що стосується Труханова. Каже: «Можете мене за розбиті автівки посадити, коли Труханова за мільйони не посадили», – ось його слова», – розповів адвокат.

Нагадаємо, що вдень 16 лютого чоловік із сокирою зайшов у двір Солом'янського районного суду Києва та пошкодив 13 автомобілів.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Як відомо, напередодні, 15 лютого Солом'янський суд Києва відпустив на поруки мера Одеси Геннадія Труханова, обвинуваченого за статтею про незаконне привласнення майна.

Під судом відбулися сутички і затримання, один правоохоронець отримав кульове поранення.

Конфлікт зав’язався між так званими «тітушками», які підтримували Труханова, і націоналістами, коли перші почали виходити з зали суду.