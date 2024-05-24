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Одноразова матеріальна допомога до Дня Києва: хто отримає кошти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Одноразова матеріальна допомога до Дня Києва: хто отримає кошти
Сума виплати складатиме від 500 до 1 500 гривень
фото з відкритих джерел

Жодних додаткових заяв чи документів подавати не потрібно

До Дня Києва столиця виплатить за програмою «Турбота. Назустріч киянам» 52 мільйони 230 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги соціально незахищеним киянам. Загалом кошти отримають понад 75 тисяч осіб, які належать до 24-х категорій, визначених розпорядженням міського голови. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

«Жодних додаткових заяв чи документів подавати не потрібно. Кошти автоматично отримають кияни, зокрема і внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головного управління Пенсійного фонду України в Києві та фактично проживають у столиці. Якщо людина отримує допомогу від міста на банківський рахунок, то виплата надійде протягом найближчих кількох днів. Якщо ж вона користується, наприклад, «Укрпоштою» – то разом із наступною виплатою соціальної допомоги», – розповіла Марина Хонда.

Сума виплати складатиме від 500 до 1 500 гривень. 

Зокрема, матеріальну допомогу отримають: 

  • діти-сироти;
  • особи, які одержують допомогу на дітей із тяжкими захворюваннями;
  • діти з інвалідністю, повʼязаною з Чорнобильською катастрофою;
  • особи з інвалідністю І групи, інвалідність яких повʼязана з Чорнобильською катастрофою;
  • батьки, матері загиблих у мирний час солдатів строкової служби;
  • репресовані особи, яких у подальшому реабілітували;
  • Праведники Бабиного Яру;
  • учасники народного ополчення, які брали участь в обороні Києва з липня до вересня 1941 року;
  • ветерани підпільно-партизанського руху тощо. 

Нагадаємо, кияни можуть оплачувати житлово-комунальні послуги частинами. Для цього необхідно укласти відповідний договір.  Петрик зазначила, що міжопалювальний сезон є найбільш прийнятним для того, щоб сплатити наявні борги, оскільки не потрібно платити за опалення, а фінансове навантаження на споживача значно менше.

До слова, пенсійний фонд України зафіксував, хто з українців отримує найбільші пенсії. Серед лідерів опинилися жителі столиці. Про це йдеться на сайті Фонду. Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні сягнув 5 743,27 гривні. Зараз пенсійні виплати отримують понад 10 мільйонів осіб. Найвищі середні виплати мають кияни – 7 847,68 гривні. Найменші пенсії мають жителі Тернопільщини – 4 399,66 гривні. Показник нижчий ніж середній розмір пенсій в Україні зафіксовано у 16 областях. 

Нагадаємо, що українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати надбавки до пенсії від ООН. 

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Теги: Київ кияни столиця населення Марина Хонда

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