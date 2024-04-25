Київський «Гулівер» відреагував на можливий перехід в управління АРМА

«Гулівер» вважає рішення Офісу генпрокурора «безпідставним та необґрунтованим»

Клопотання Офісу генерального прокурора щодо передачі багатофункціонального комплексу Gulliver в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) є «безпідставним, необґрунтованим і таким, що грубо порушує норми як процесуального, так і матеріального права». Про це повідомила пресслужба київського торговельно-офісного центру «Гулівер».

Як зазначає пресслужба, клопотання було подано у межах досудового розслідування, яке веде Бюро економічної безпеки України щодо можливого ухилення ТОВ «Три О» від сплати майже 146 млн грн податків у періоді з 2019 по 2021 рік.

«Наразі, станом на 25 квітня 2024 року, жодних судових рішень, якими б підтверджувалась підозра слідства, не виносилось, наданими стороною захисту у розпорядженні слідства матеріалами кримінального провадження вина спростовується, а граничний строк досудового розслідування спливає 29 травня 2024 року. Крім того, грубо порушується принцип співрозмірності вартості БФК Gulliver у порівнянні із сумою ймовірно несплачених податків, можливе ухилення від сплати яких розслідується у межах зазначеного кримінального провадження, що, на думку сторони захисту, ставить під сумнів правомірність самого арешту БФК Gulliver», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба зазначає, що ТОВ «Три О», у власності і фактичному управлінні якого знаходиться «Гулівер», у періоді з 2019 року сплатила понад 620 млн грн податків, в тому числі протягом 2019-2021 років, які перебувають у периметрі розслідування.

«Відсутність заборгованості ТОВ «Три О» перед бюджетами всіх рівнів підтверджується і самою Державною податковою службою України відповідною довідкою. ТОВ «Три О» також виконує свої зобов’язання перед державними банками: АТ «Ощадбанк» і АТ «Укрексімбанк». Так, у 2023 році в погашення кредитних зобов’язань цим банкам було сплачено понад 300 млн грн, а запланований обсяг погашення на 2024 рік становить понад 700 млн гривень. Очевидно, що грубе та протиправне втручання у правомірну діяльність ТОВ «Три О» шляхом неправосудного вилучення із його володіння і розпорядження головного (єдиного) активу є реальною загрозою виконання ним зобов’язань перед державними банками», – зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, Офіс генпрокурора ініціював передачу київського торговельно-офісного центру «Гулівер» бізнесмена Віктора Поліщука в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Слідство підозрює у справі гендиректорку ТОВ «Три О» Ірину Круппі. 9 квітня Київський апеляційний суд наклав арешт на майно цієї фірми, зокрема й на ТРЦ «Гулівер» у Києві загальною площею 151,8 тис. кв. м.

Правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років дирекція «Гуліверу» уклала низку договорів із підконтрольними товариствами. За даними БЕБ, у відомостях йшлося про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн і вивести їх у готівку.

Нещодавно журналісти «Схем» опублікували розслідування про те, як структури Поліщука протягом усього 2022 року не повертали борги держбанкам України, посилаючись на фінансові труднощі. У той же період компанії бізнесмена скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких, зокрема, пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон. Після виходу журналістського розслідування Нацполіція і САП розпочали два кримінальних провадження.