«Київ Цифровий» розпочав тестування нової функції
Новий сервіс уже можна спробувати на трамвайних маршрутах Подільського депо
Застосунок «Київ Цифровий» розпочав тестування нової функції – оплата проїзду в наземному громадському транспорті без валідатора. Про це повідомляє КМДА.
«Тепер купувати і валідувати квитки у громадському транспорті можна одразу у «Київ Цифровий». Продовжуємо робити місто ще зручнішим разом із вами», – розповів керівник цифрової трансформації, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку Петро Оленич.
Щоб скористатись цим способом оплати проїзду, необхідно:
- відсканувати QR-код на наліпці чи плакаті у транспорті або ввести бортовий номер;
- натиснути «К» – «Оплата проїзду»;
- просканувати QR-код на плакаті чи наліпці у транспорті;
- оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.
Якщо QR-код просканує пасажир, у якого немає «Київ Цифровий», його спрямує у маркет для завантаження застосунку.
У разі контролю достатньо відкрити запис про оплату проїзду у стрічці новин на головному екрані та натиснути «Показати контролеру». Контролер просканує квиток зчитувальним пристроєм, щоб перевірити оплату проїзду.
Новий сервіс уже можна спробувати на трамвайних маршрутах Подільського депо. У кількох трамваях із номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 та 19K можна знайти плакати та наліпки з QR-кодами. Після завершення тестування відповідний перелік маршрутів буде розширено.
Раніше повідомлялося, що київська влада, ймовірно, готує до запуску новий сервіс – оплата проїзду у смартфоні.
До слова, у Києві школярі отримали можливість замовити цифровий учнівський для безкоштовного проїзду.
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