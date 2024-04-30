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Розпочато демонтаж скульптур під колишньою Аркою дружби народів (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розпочато демонтаж скульптур під колишньою Аркою дружби народів (фото)
фото: пресслужба КМДА

Демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна

Сьогодні, 30 квітня, міські комунальні служби розпочинають демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою «Свободи українського народу». Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з 20 елементів, що важать близько 6 000 – 7 000 тонн.

Розпочато демонтаж скульптур під колишньою Аркою дружби народів (фото) фото 1

«Попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити. Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова», – йдеться у повідомленні.

Одна скульптурна композиція, яка зроблена з червоного граніту, донині була закрита опоряджувальними матеріалами. Вона зображує Переяславську раду 1654 року, коли було підписано угоду між Московською та Українською козацькою державою.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну 26 квітня 2022 року в Києві демонтували радянський монумент під Аркою тоді ще «дружби народів». Гранітну стелу з багатофігурною групою, присвячену Переяславській Раді, планували розібрати згодом.

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Саму арку перейменували рішенням Київради 14 травня 2022 року. Тепер вона офіційно називається Арка Свободи українського народу. Тоді ж столичні депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників і пам'ятних знаків, які мали прибрати з вулиць і будівель столиці і передати до музею тоталітаризму.

Нагадаємо, столична влада не демонтуватиме колишню Арку свободи українського народу, адже «її сенс переосмислено», а простір біля неї «отримає нову концепцію».

Нагадаємо, директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова вважає, що рішення Мінкульту про демонтаж колишньої Арки дружби народів у Києві є поспішним.

 Як стало відомо, колишня Арка дружби народів у Києві більше не є памʼяткою, відтак може бути демонтована.

До слова, повідомлялося, що столична влада не планує зносити Арку Свободи українського народу (колишня назва – Арка дружби народів). У КМДА пояснили, що Арка Свободи українського народу є пам’яткою історії місцевого значення. Закон забороняє їх зносити, змінювати чи переносити.

У січні 2024 року робоча група КМДА ухвалила рішення арку зберегти. Там запропонували Міністерству культури зарахувати арку до об’єктів монументального мистецтва. Київська міська рада також не ухвалювала рішень про демонтаж. Тому арка поки що буде. Втім, у КМДА кажуть, що планують знести скульптурну композицію з козаками, що під аркою. За словами депутата Київради Ксенії Семенової, рішення про демонтаж скульптурної композиції вже є. Проте демонтаж ускладнює те, що ця композиція є водночас підпірною стінкою.

Теги: Київ декомунізація пам'ятник

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