У квартирі однієї з багатоповерхівок Дніпра виявили понад 500 кажанів (фото)

Зграю кажанів виявили через шум

У Дніпрі в одній з квартир багатоповерхівки надзвичайники виявили понад 500 кажанів, які ховалися під обшивкою балкону.

Про це повідомив пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що зграю кажанів виявили через шум.

Тварин знайшли в одній з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Коробова у Дніпрі. Заявники звернулись до рятувальників та повідомили, що під обшивкою для утеплення було чутно звуки кажанів.

«Надзвичайники виявили під обшивкою зграю тварин. Понад пів тисячі особин відловили та помістили у картонні коробки з отворами, щоб ті могли дихати», – заявили у ДСНС.

Наразі тварини у безпеці – їх передали волонтеру з харківського центру реабілітації рукокрилих Feldman Ecopark.

Раніше повідомлялося, що у приміщення в центрі Харкова залетіло більше сотні кажанів.