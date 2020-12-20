У квартирі однієї з багатоповерхівок Дніпра виявили понад 500 кажанів (фото)
Зграю кажанів виявили через шум
У Дніпрі в одній з квартир багатоповерхівки надзвичайники виявили понад 500 кажанів, які ховалися під обшивкою балкону.
Про це повідомив пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зазначається, що зграю кажанів виявили через шум.
Тварин знайшли в одній з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Коробова у Дніпрі. Заявники звернулись до рятувальників та повідомили, що під обшивкою для утеплення було чутно звуки кажанів.
«Надзвичайники виявили під обшивкою зграю тварин. Понад пів тисячі особин відловили та помістили у картонні коробки з отворами, щоб ті могли дихати», – заявили у ДСНС.
Наразі тварини у безпеці – їх передали волонтеру з харківського центру реабілітації рукокрилих Feldman Ecopark.
Раніше повідомлялося, що у приміщення в центрі Харкова залетіло більше сотні кажанів.