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    Події в Україні

    У квартирі однієї з багатоповерхівок Дніпра виявили понад 500 кажанів (фото)

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    Кажани&nbsp;ховалися під обшивкою балкону - У квартирі однієї з багатоповерхівок Дніпра виявили понад 500 кажанів (фото)
    Кажани ховалися під обшивкою балкону
    Фото: ДСНС

    Зграю кажанів виявили через шум

    У Дніпрі в одній з квартир багатоповерхівки надзвичайники виявили понад 500 кажанів, які ховалися під обшивкою балкону.

    Про це повідомив пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Зазначається, що зграю кажанів виявили через шум.

    Тварин знайшли в одній з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Коробова у Дніпрі. Заявники звернулись до рятувальників та повідомили, що під обшивкою для утеплення було чутно звуки кажанів.

    «Надзвичайники виявили під обшивкою зграю тварин. Понад пів тисячі особин відловили та помістили у картонні коробки з отворами, щоб ті могли дихати», – заявили у ДСНС.

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    У квартирі однієї з багатоповерхівок Дніпра виявили понад 500 кажанів (фото)
    У квартирі однієї з багатоповерхівок Дніпра виявили понад 500 кажанів (фото)
    У квартирі однієї з багатоповерхівок Дніпра виявили понад 500 кажанів (фото)
    У квартирі однієї з багатоповерхівок Дніпра виявили понад 500 кажанів (фото)

    Наразі тварини у безпеці – їх передали волонтеру з харківського центру реабілітації рукокрилих Feldman Ecopark.

    Раніше повідомлялося, що у приміщення в центрі Харкова залетіло більше сотні кажанів.

    Теги: ДСНС Дніпро тварини житло рятувальники квартира
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