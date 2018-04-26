Оголошено підозру поліцейському, який «кришував» клофелінщицю на вокзалі

Слідство у справі викритих на вокзалі «перевертнів у погонах» триває

Слідчими прокуратури міста Києва в межах розслідування кримінального провадження щодо злочинної групи з числа співробітників кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський, які покривали злодіїв на столичному вокзалі, оголошено про підозру ще двом особам, у тому числі діючому працівнику поліції. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.



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Слідство у справі викритих на вокзалі «перевертнів у погонах» триває

Слідчими прокуратури міста Києва в межах розслідування кримінального провадження щодо злочинної групи з числа співробітників кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський, які покривали злодіїв на столичному вокзалі, оголошено про підозру ще двом особам, у тому числі діючому працівнику поліції. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Слідство встановило, що оперуповноважений районного управління поліції, діючи у складі цієї злочинної групи, здійснював прикриття професійної злодійки, яка на території вокзалу обкрадала подорожуючих громадян за допомогою сильнодіючого фармакологічного засобу (ймовірно клофеліну)», - йдеться в повідомленні.

За результатами слідства правоохоронцю оголошено підозру за ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 185 КК України. Його спільниці – за ч. 5 ст. 185 КК України.

На даний час до Голосіївського районного суду міста Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялось раніше, злочинна група, яку очолював підполковник поліції – начальник сектору поліції на станції Київ-Пасажирський, була викрита у січні 2018 року працівниками столичної прокуратури спільно з ДВБ Нацполіції. До складу угруповання входили оперативні співробітники кримінальної поліції та декілька професійних крадіїв, які сплачували правоохоронцям данину за можливість «працювати» на вокзалі.

На даний момент, усім членам групи оголошено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та додатково оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України посадовим особам Національної поліції, що входили до складу злочинної групи.

Загалом у провадженні оголошено про підозру 10 особам, 7 з яких – працівники поліції. Слідство у справі триває.