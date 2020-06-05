Перестрілка в Броварах: Аваков заявив, що встановлено 67 учасників



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На думку Авакова, перестрілка у Броварах стала наслідком корупції у сфері держконтролю за видачею дозволів на транспортні перевезення на Київщині

Вже 44 особам оголошено про підозру

Станом на сьогодні встановлено 67 учасників перестрілки в Броварах. Також вже 44 особам оголошено про підозру.

Про це Аваков заявив у ході звіту під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами Авакова, перестрілка в Броварах - штучно створений конфлікт між перевізниками з Броварів та перевізниками з Вінниці та Києва.

«Перестрілка стала наслідком корупції в сфері дежавного контроль щодо видачі дозволів на транспортні перевезення в Київській області», - заявив він.

Аваков зазначив, що наразі встановлено 67 учасників перестрілки в Броварах. Також 44 особам повідомлено про підозру і 39-ом оголошено запобіжний захід.

Очільник МВС заявив, що в Україні посилять контроль за пасажирськими перевезеннями. За його словами, посилення ініціює Кабінет міністрів.

На думку міністра, перестрілка у Броварах стала наслідком непрозорості та корупції у сфері держконтролю за видачу дозволів на транспортні перевезення у Київській області.

Нагадаємо, вранці 29 травня у Броварах між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

2 червня поліція затримала ще 13 учасників, які «виступили» на боці місцевих перевізників.

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід 10 затриманим учасникам перестрілки.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня звітує у Верховній Раді про останні події, зокрема про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.

Як повідомлялось, близько 500 осіб мітингують за відставку Авакова під Радою.

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