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    Перестрілка в Броварах: Аваков заявив, що встановлено 67 учасників

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    <span>На думку Авакова, перестрілка у Броварах стала наслідком корупції у сфері держконтролю за видачею дозволів на транспортні перевезення на Київщині</span> - Перестрілка в Броварах: Аваков заявив, що встановлено 67 учасників
    На думку Авакова, перестрілка у Броварах стала наслідком корупції у сфері держконтролю за видачею дозволів на транспортні перевезення на Київщині

    Вже 44 особам оголошено про підозру

    Станом на сьогодні встановлено 67 учасників перестрілки в Броварах. Також вже 44 особам оголошено про підозру.

    Про це Аваков заявив у ході звіту під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

    За словами Авакова, перестрілка в Броварах - штучно створений конфлікт між перевізниками з Броварів та перевізниками з Вінниці та Києва.

    «Перестрілка стала наслідком корупції в сфері дежавного контроль щодо видачі дозволів на транспортні перевезення в Київській області», - заявив він.

    Аваков зазначив, що наразі встановлено 67 учасників перестрілки в Броварах. Також 44 особам повідомлено про підозру і 39-ом оголошено запобіжний захід.

    Очільник МВС заявив, що в Україні посилять контроль за пасажирськими перевезеннями. За його словами, посилення ініціює Кабінет міністрів.

    На думку міністра, перестрілка у Броварах стала наслідком непрозорості та корупції у сфері держконтролю за видачу дозволів на транспортні перевезення у Київській області.

    Нагадаємо, вранці 29 травня у Броварах між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

    2 червня поліція затримала ще 13 учасників, які «виступили» на боці місцевих перевізників.

    Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід 10 затриманим учасникам перестрілки.

    Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня звітує у Верховній Раді про останні події, зокрема про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.  

    Як повідомлялось, близько 500 осіб мітингують за відставку Авакова під Радою.

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