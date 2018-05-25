Оголошено про підозру чоловіку, який під Ірпенем добув торфу на 4 млн грн

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40-річний чоловік організував видобуток торфу на земельній ділянці сільськогосподарського призначення площею майже 22 га

За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру чоловіку, який незаконно видобував торф, чим завдав збитків місцевому бюджету на суму майже 4 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Установлено, що у період з жовтня 2016 року по травень 2017 року 40-річний чоловік організував видобуток корисних копалин загальнодержавного значення – торфу на земельній ділянці сільськогосподарського призначення площею майже 22 га в адміністративних межах Ірпінської міської ради.

«Так, зловмисник за допомогою спеціальних технічних засобів – навантажувача, екскаватора та спеціального вантажного самоскиду, без відповідного дозволу органу місцевого самоврядування, добув із земельної ділянки торф, який у подальшому продав, чим завдав збитків місцевому бюджету на суму майже 4 млн грн», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, своїми незаконними діями чоловік створив реальну небезпеку для довкілля, оскільки порушив ландшафтну цілісність території, знищив рослинний покрив, що потребує відновлення, частково зруйнував осушувально-зволожувальну систему, порушив водний режим грунтів і як наслідок земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею майже 22 га стала непридатною для вирощування сільськогосподарських культур.

Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 (порушення встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – торфу), ч. 2 ст.239-1 (незаконне заволодіння грунтовим покривом (поверхневим шаром земель), що заподіяло матеріальну шкоду у великому розмірі) КК України.

За вчинені кримінальні правопорушення підозрюваному загрожує покарання до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.