Сумоїста, звинуваченого у вбивстві київського байкера, можуть увʼязнити на 15 років

Дмитро Слепченко під час свого першого арешту.

Суд почав розгляд справи «тітушки» Віктора Пилипишина, звинуваченого в убивстві та хуліганстві

У вівторок, 30 березня, відбулись судові дебати у справі відносно чоловіка, який обвинувачується в умисному вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе у 2017 році, а також у хуліганстві. Як інформує Київська міська прокуратура, під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому максимальне покарання у виді 15 років позбавлення волі.

У 2016 році підозрюваний, перебуваючи на парковці біля столичного супермаркету, через раптово виниклий конфлікт кілька разів стріляв у бік охоронця.

24 травня 2017 року на Харківському шосе у столиці стався дорожній конфлікт: водій авто здійснив кілька пострілів у бік мотоцикліста, який зупинився на перехресті. Поранений чоловік від отриманих травм помер. Підозрюваний з місця скоєння злочину втік.

За підозрою у вбивстві затримали віце-чемпіона світу з сумо Дмитра Слепченка. Спершу суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пізніше на підставі результатів судово-психіатричної експертизи суд змінив йому запобіжний захід на поміщення до психіатричного закладу.

Водночас Слепченко в подальшому неодноразово залишав цей заклад. 4 жовтня 2019 року Дарницький районний суд Києва за клопотанням прокурора повернув підозрюваного у СІЗО.

За даними «ТСН», Дмитро Слепченко перебував у складі «тітушок», які у 2012 році захоплювали у Києві приміщення виборчої комісії округу №223 на підтримку кандидата в народні депутати Віктора Пилипишина, який поступився на виборах «свободівцю» Юрію Левченку.

Також прокурорами Київської місцевої прокуратури №2 було оголошено підозру двом працівникам Київської міської психоневрологічної лікарні №3, які сприяли систематичним втечам підозрюваного з медичного закладу.