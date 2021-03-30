  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Сумоїста, звинуваченого у вбивстві київського байкера, можуть увʼязнити на 15 років

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дмитро Слепченко під час свого першого арешту. - Сумоїста, звинуваченого у вбивстві київського байкера, можуть увʼязнити на 15 років
    Дмитро Слепченко під час свого першого арешту.
    Архівне фото mignews.com.ua

    Суд почав розгляд справи «тітушки» Віктора Пилипишина, звинуваченого в убивстві та хуліганстві

    У вівторок, 30 березня, відбулись судові дебати у справі відносно чоловіка, який обвинувачується в умисному вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе у 2017 році, а також у хуліганстві. Як інформує Київська міська прокуратура, під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому максимальне покарання у виді 15 років позбавлення волі.

    У 2016 році підозрюваний, перебуваючи на парковці біля столичного супермаркету, через раптово виниклий конфлікт кілька разів стріляв у бік охоронця.

    24 травня 2017 року на Харківському шосе у столиці стався дорожній конфлікт: водій авто здійснив кілька пострілів у бік мотоцикліста, який зупинився на перехресті. Поранений чоловік від отриманих травм помер. Підозрюваний з місця скоєння злочину втік.

    За підозрою у вбивстві затримали віце-чемпіона світу з сумо Дмитра Слепченка. Спершу суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пізніше на підставі результатів судово-психіатричної експертизи суд змінив йому запобіжний захід на поміщення до психіатричного закладу.

    Водночас Слепченко в подальшому неодноразово залишав цей заклад. 4 жовтня 2019 року Дарницький районний суд Києва за клопотанням прокурора повернув підозрюваного у СІЗО.

    За даними «ТСН», Дмитро Слепченко перебував у складі «тітушок», які у 2012 році захоплювали у Києві приміщення виборчої комісії округу №223 на підтримку кандидата в народні депутати Віктора Пилипишина, який поступився на виборах «свободівцю» Юрію Левченку.

    Також прокурорами Київської місцевої прокуратури №2 було оголошено підозру двом працівникам Київської міської психоневрологічної лікарні №3, які сприяли систематичним втечам підозрюваного з медичного закладу.

    Теги: прокуратура Київ суд СІЗО водій чоловік дебати сумо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies