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    Думки вголос

    Путін просить українців почати громити московський патріархат

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

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    Церква у Росії вже давно служить не Богу&nbsp; - Путін просить українців почати громити московський патріархат
    Церква у Росії вже давно служить не Богу 
    фото з відкритих джерел

    Кремлю потрібна наша внутрішня ескалація, в тому числі і на релігійному ґрунті

    Патріарх Кирило вперше чітко заявив про війну в Україні. Якщо коротко – він за Путіна.

    Ось повна цитата: «РПЦ должна отстаивать Божью правду о том, что мы действительно один народ, вышедший из киевской купели крещения». Знаю, как сейчас закричат там, на Украине, противники этого народа: опять патриарх говорит, что единый народ! А патриарх иначе и говорить не может, потому что это есть историческая и Божья правда»

    Чому він це сказав?

    1. Тому, що Путін його змусив це зробити.
    2. Для того, щоб зараз ми, в Україні, почали погроми російських церков. І потім показувати це по РосТВ і не тільки.
    3. Для того, щоб у нас відкрився внутрішній фронт.

    Путіну потрібна наша внутрішня ескалація, в тому числі і на релігійному ґрунті.

    Зараз в Україні розганяється три зради:

    • Нас не беруть в НАТО, але без вступу до НАТО ми не закінчимо війну;
    • Випустіть чоловіків з Західної України, бо вони об‘їдають всіх інших
    • Нарешті зараз росіянами буде вкинуто тему: спали російську церкву.

    Два останні пункти є виключно російськими розробками. Перший буде підігріватися росіянами.

    Що з цим робити?

    1. Давайте дамо можливість СБУ працювати в тиші. Це найкраща порада зараз.
    2. Кожна громада може звернутися до свого священника з вимогою визначитися: він за Путіна чи за Україну. Тільки без насильства і колотнечі. Ніякого народного самоуправства і насильства
    3. Релігія дуже тонка матерія. Нам потрібно бути розумнішими. І тоді ми переможемо.
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    Джерело: блог Вадима Денисенка

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    Теги: росія окупанти війна путін РПЦ релігія Україна окупація погроми #stoprussia
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    Путін просить українців почати громити московський патріархат