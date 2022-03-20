Путін просить українців почати громити московський патріархат

Церква у Росії вже давно служить не Богу

Кремлю потрібна наша внутрішня ескалація, в тому числі і на релігійному ґрунті

Патріарх Кирило вперше чітко заявив про війну в Україні. Якщо коротко – він за Путіна.

Ось повна цитата: «РПЦ должна отстаивать Божью правду о том, что мы действительно один народ, вышедший из киевской купели крещения». Знаю, как сейчас закричат там, на Украине, противники этого народа: опять патриарх говорит, что единый народ! А патриарх иначе и говорить не может, потому что это есть историческая и Божья правда»

Чому він це сказав?

Тому, що Путін його змусив це зробити. Для того, щоб зараз ми, в Україні, почали погроми російських церков. І потім показувати це по РосТВ і не тільки. Для того, щоб у нас відкрився внутрішній фронт.

Путіну потрібна наша внутрішня ескалація, в тому числі і на релігійному ґрунті.

Зараз в Україні розганяється три зради:

Нас не беруть в НАТО, але без вступу до НАТО ми не закінчимо війну;

Випустіть чоловіків з Західної України, бо вони об‘їдають всіх інших

Нарешті зараз росіянами буде вкинуто тему: спали російську церкву.

Два останні пункти є виключно російськими розробками. Перший буде підігріватися росіянами.

Що з цим робити?

Давайте дамо можливість СБУ працювати в тиші. Це найкраща порада зараз. Кожна громада може звернутися до свого священника з вимогою визначитися: він за Путіна чи за Україну. Тільки без насильства і колотнечі. Ніякого народного самоуправства і насильства Релігія дуже тонка матерія. Нам потрібно бути розумнішими. І тоді ми переможемо.

Читайте також:

Джерело: блог Вадима Денисенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.