Путін просить українців почати громити московський патріархат
Кремлю потрібна наша внутрішня ескалація, в тому числі і на релігійному ґрунті
Патріарх Кирило вперше чітко заявив про війну в Україні. Якщо коротко – він за Путіна.
Ось повна цитата: «РПЦ должна отстаивать Божью правду о том, что мы действительно один народ, вышедший из киевской купели крещения». Знаю, как сейчас закричат там, на Украине, противники этого народа: опять патриарх говорит, что единый народ! А патриарх иначе и говорить не может, потому что это есть историческая и Божья правда»
Чому він це сказав?
- Тому, що Путін його змусив це зробити.
- Для того, щоб зараз ми, в Україні, почали погроми російських церков. І потім показувати це по РосТВ і не тільки.
- Для того, щоб у нас відкрився внутрішній фронт.
Путіну потрібна наша внутрішня ескалація, в тому числі і на релігійному ґрунті.
Зараз в Україні розганяється три зради:
- Нас не беруть в НАТО, але без вступу до НАТО ми не закінчимо війну;
- Випустіть чоловіків з Західної України, бо вони об‘їдають всіх інших
- Нарешті зараз росіянами буде вкинуто тему: спали російську церкву.
Два останні пункти є виключно російськими розробками. Перший буде підігріватися росіянами.
Що з цим робити?
- Давайте дамо можливість СБУ працювати в тиші. Це найкраща порада зараз.
- Кожна громада може звернутися до свого священника з вимогою визначитися: він за Путіна чи за Україну. Тільки без насильства і колотнечі. Ніякого народного самоуправства і насильства
- Релігія дуже тонка матерія. Нам потрібно бути розумнішими. І тоді ми переможемо.
Джерело: блог Вадима Денисенка