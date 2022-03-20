Соратник Зеленського пояснив, чому Путін почав бомбити російськомовних в Україні

«Весь світ побачив поведінку навіть не тварин, бо тварини поводять себе краще»

Провалом планів захопити Україну бліцкригом можна пояснити той парадокс, що росіяни замість захисту російськомовних в Україні, почали масово знищувати українців. Так вважає депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

«Російська пропаганда трималася якраз на альтернативній правді, альтернативних фактах. Плюс вони розраховували підкорити Україну за чотири доби, доки світ не встигне оговтатися. Але сталося не так, як гадалося», – зазначив Потураєв.

Фейкова реальність ввела в оману самих окупантів.

«Думаю, після цієї війни постмодернізм як філософська течія має бути проклятий. Бо за оці всі постморденістські теревеньки, що нібито немає істини, правди, а є альтернативні правди, різні точки зору, люди платять кров’ю. Навряд чи Ніцше свого часу розраховував, що гітлеризм стоятиме на його філософії. Так само і постмодерністи навряд чи очікували, що путінський новітній нацизм стоятиме на постмодернізмі», – говорить Потураєв.

При цьому нардеп наголошує, програш інформаційної стратегії ворога не означає нашу перемогу, бо «цей програш Росії сплачений тисячами життів українців і мільйонами біженців». «В цій ситуації є лише той, хто вщент все програв – репутацію держави, власного народу, причому на покоління вперед. Весь світ побачив поведінку навіть не тварин, бо тварини поводять себе краще. Ці істоти щоденно роблять злочини проти людяності як в індивідуальному, так і в колективному порядку», – констатував Потураєв.