  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Маріуполі орки маскують маячки у ґаджети для виявлення позицій ВСУ

    Окупанти всіма силами намагаються захопити незламний Маріупіль - У Маріуполі орки маскують маячки у ґаджети для виявлення позицій ВСУ
    Окупанти всіма силами намагаються захопити незламний Маріупіль
    фото: t.me/mvs_ukraine

    Прикордонники знешкодили маячки, які маскували окупанти

    Російські ворожі сили розповсюджують у Маріуполі ґаджети з сигнальними передавачами. Таким чином окупанти визначають позиції українських військових. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    Нещодавно прикордонники виявили в Маріуполі цивільний автомобіль, який зупинився біля позицій ЗСУ. Невідомі залишили мобільний телефон та портативну колонку. Виявилося, що в середині ґаджетів були вбудовані маячки. Бійці ДПСУ відразу знищили сигнальні передавачі.

    «Військовослужбовці Держприкордонслужби з прикордонного загону та загону морської охорони боронять місто з перших днів і разом з бійцями ЗСУ та Нацгвардії дають відсіч військовим злочинцям, які з усіх боків оточили та ведуть вогонь по місту», – додали в МВС.

    Нагадаємо, вчора російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв № 12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Доля людей наразі невідома. У місті продовжують точитися бої і постійні обстріли з боку російських військ.

    Також відомо, що росіяни вивозять маріупольців до РФ: названо вулиці, з яких ворог викрадає людей.

    За попередніми даними, ворог вивіз кілька тисяч людей.

    Також повідомлялося, що у передмістях Маріуполя люди вмирають із голоду.

    Нагадаємо, що сьогодні триває евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Люди можуть покидати місто на власному транспорті.

    Читайте також:
    Теги: прикордонники Маріуполь росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Маріуполі орки маскують маячки у ґаджети для виявлення позицій ВСУ