У Маріуполі орки маскують маячки у ґаджети для виявлення позицій ВСУ

Прикордонники знешкодили маячки, які маскували окупанти

Російські ворожі сили розповсюджують у Маріуполі ґаджети з сигнальними передавачами. Таким чином окупанти визначають позиції українських військових. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Нещодавно прикордонники виявили в Маріуполі цивільний автомобіль, який зупинився біля позицій ЗСУ. Невідомі залишили мобільний телефон та портативну колонку. Виявилося, що в середині ґаджетів були вбудовані маячки. Бійці ДПСУ відразу знищили сигнальні передавачі.

«Військовослужбовці Держприкордонслужби з прикордонного загону та загону морської охорони боронять місто з перших днів і разом з бійцями ЗСУ та Нацгвардії дають відсіч військовим злочинцям, які з усіх боків оточили та ведуть вогонь по місту», – додали в МВС.

Нагадаємо, вчора російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв № 12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Доля людей наразі невідома. У місті продовжують точитися бої і постійні обстріли з боку російських військ.

Також відомо, що росіяни вивозять маріупольців до РФ: названо вулиці, з яких ворог викрадає людей.

За попередніми даними, ворог вивіз кілька тисяч людей.

Також повідомлялося, що у передмістях Маріуполя люди вмирають із голоду.

Нагадаємо, що сьогодні триває евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Люди можуть покидати місто на власному транспорті.

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