Оновлена столична оперета. Перші фото з глядацької зали вражають

14 травня відбудеться Гала-концерт до відкриття головної сцени Національної оперети України

Київський національний академічний театр оперети провів реконструкцію головної зали, в ході якої замінили аварійні конструкції лож та балконів, зробили нову систему вентиляції, нове освітлення для фронтального світла сцени, виконали протипожежні роботи, встелили нову підлогу. Крім того, залу оздобили ліпниною та розписом.

Майстри-реставратори перетворили простір старовинного театру на вулиці Великій Васильківській на справжній європейський палац мистецтв. Велику глядацька залу вже попередньо образно називають «наш київський театральний Версаль».

Через локдаун відкриття оновленої головної сцени Київського національного академічного театру оперети ще не відбулося, проте в мережі вже з’явилися фото глядацької зали, які вражають своєю вишуканістю. Фото оприлюднив художній керівник театру, народний артист України Богдан Струтинський на своїй сторінці у Facebook.

12 травня після реконструкції в оновленій глядацькій залі Національної оперети України відбулася зустріч колективу театру.

Через карантинні обмеження колектив театру більше року не мав можливостей для зустрічей у повному складі. У перервах між локдаунами вистави та концерти гралися на камерних сценах. Сьогоднішній день став особливим. Прекрасна театральна зала, прагнення нових зустрічей із глядачами, нові творчі плани відкривають нову віху історії Національної оперети України.

14 і 15 травня відбудеться Гала-концерт до відкриття головної сцени Національної оперети України.

19 травня на глядачів чекає премʼєру мюзиклу «Доріан Ґрей» за мотивами популярного твору Оскара Вайльда. Мюзикл сучасного угорського композитора Матіаша Варконьї, створений за мотивами роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Ґрея».

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