Театр імені Івана Франка після локдауну презентує премʼєру, присвячену Богдану Ступці та Сергію Данченку

Робота над прем'єрою в Теарі ім. Івана Франка тривала пів року

5 травня відбудеться прем'єра «Пер Гюнта» за мотивами Генріка Ібсена

5 травня, після тривалого карантину, Національний театр імені Івана Франка, нарешті, виходить до глядачів з давно анонсованою премʼєрою «Пер Гюнт» за мотивами поетичної драми норвезького класика Генріка Ібсена.

Майже пів року тривала робота над цією виставою.

Премʼєру у квітні завадили представити карантинні обмеження в столиці. Тому 5 травня відтепер – офіційна премʼєрна дата.

Як розповіли «Главкому» в Театрі імені Івана Франка, ця вистава є присвятою двом видатним франківцям – Богдану Ступці та Сергієві Данченку, обидва митці колись мріяли, щоб знаменита норвезька пʼєса йшла і на українській сцені.

Реалізація мрії двох великих зодчих нашого Національного театру трапилася лише цьогоріч, коли ідею молодого режисера театру Івана Уривського палко підтримали керманичі франківців – художній керівник Михайло Захаревич та головний режисер Дмитро Богомазов.

Як каже «Главкому» режисер-постановник вистави Іван Уривський, «Пер Гюнт» передбачає велику відповідальність, адже це найперше звернення столичної української сцени до пʼєси, що є у першому ряду шедеврів світової драматургії.

Тому і виникає питання не «актуалізаціі» знаменитого сюжету Генріка Ібсена, а виникає спроба ідентифікації норовливого героя, такого собі «блудного сина», з кожним із нас, з тим, хто також іноді заблукав у великому Світі, але прагне повернутися до свого рідного порогу...

У виставі, вже традиційно у франківців, задіяно два потужні акторські склади.

Сільського хулігана та філософа Пера Гюнта гратимуть (по черзі) – Остап Ступка та Олександр Форманчук, в ролі матері Озе – Наталія Сумська та Олена Хохлаткіна, віддана своєму коханому красуня Сольвейг – Анжеліка Савченко, Світлана Косолапова.

На прем єрні покази «Пера Гюнта» усі квитки продано, а це свідчить про відданість українських театралів мистецтву «живого театру».

Тим часом, у франківців в роботі є і низка нових театральних проєктів: «Співай, Лоло, співай!» (реж Д. Богомазов), «Никодим Дизма» (реж. Д. Чирипюк), «На руіні» (реж. П. Ільченко, «Безталанна» (реж. І. Уривський).

Художник вистави – Петро Богомазов