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Удар по Києву: перші кадри після падіння уламків на житловий будинок у столиці (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Києву: перші кадри після падіння уламків на житловий будинок у столиці (відео)
фото: пресслужба КМДА

Наразі відомо про сімох постраждалих

У ніч проти 21 вересня російські загарбники атакували Київ ракетами. У мережі з'явилися перші кадри наслідків падіння уламків на будинок у Дарницькому районі столиці.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі кількість постраждалих зросла до п'яти. Трьох (серед них 9-річна дівчинка) госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці. Також у Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Палають дві автівки. Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає.

Як повідомлялося, у ніч на 21 вересня в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У деяких районах зникло світло та вода. 

Так, було чутно щонайменше чотири вибухи. В Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу в місті ППО.

Теги: Віталій Кличко Київ рятувальники будинок відео

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