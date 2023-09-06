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Росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу на Харківщині (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу на Харківщині (фото)
Пошкоджено приватний житловий будинок
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Осколкового поранення зазнав 50-річний цивільний чоловік

Сьогодні вранці, 6 вересня, російські окупанти обстріляли село Нова Гнилиця у Чугуївському районі Харківської області. Ворог атакував населений пункт забороненими касетними боєприпасами. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні, близько 7:00 ранку, російські окупанти касетними боєприпасами обстріляли с. Нова Гнилиця Чугуївського району. Пошкоджено приватний житловий будинок», – розповів він.

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За словами Синєгубова, осколкового поранення зазнав 50-річний цивільний чоловік.

«Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу», - очільник регіону.

Триває 560-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: окупанти обстріл інфраструктура населення Олег Синєгубов ворог поранення Харківщина

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