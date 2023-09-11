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У Києві затримано «військового перевертня», який готував нові удари рашистів по ТЕЦ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві затримано «військового перевертня», який готував нові удари рашистів по ТЕЦ
Фігурантом є контрактник однієї з військових частин Національної гвардії
фото: СБУ

Розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів

Служба безпеки України затримала ще одного агента Федеральної служби безпеки у Києві. Він займався підготовкою нових повітряних атак РФ по об’єктах критичної інфраструктури столиці. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Фігурантом є контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року. Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони.

«Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони. За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого «куратора» з ФСБ від 100 до 1 тис. дол. Сума залежала від складності проведеної «роботи» і важливості здобутої інформації», – йдеться в СБУ.

За даними слідства, розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів.

Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання. При обшуках за місцем його проживання у Києві виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Затриманий перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки заблокувала підривну діяльність трьох прихильників рашизму, які діяли у Києві, в Запорізькій та Закарпатській областях. Серед фігурантів засновник і керівник «Українського руху пацифістів»

Теги: СБУ війна окупанти Нацгвардія Київ

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