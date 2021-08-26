Оперативники перекрили канал постачання наркотиків із Житомирщини до Києва

До злочинної схеми були залучені шість осіб, з яких троє киян

Співробітники карного розшуку за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва та за силової підтримки спецпризначенців встановили шістьох осіб, причетних до виготовлення й збуту наркотиків та психотропних речовин. Як повідомляє пресслужба поліції Києва, правоохоронці виявили канал постачання наркотиків з Житомирської області до столиці.

«Ми встановили, що організував злочинну схему мешканець Житомирської області, 1988 року народження, а двоє його спільників, 1986 та 1974 років народження, йому допомагали. Організатор безпосередньо контролював виготовлення та подальший збут психотропної речовини амфетамін. Крім того, участь в даній схемі брали троє мешканців столиці, 1986, 1976 та 1977 років народження: сімейна пара та їх знайомий. Вони займались збутом наркотиків у Києві. Ми провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів у столиці та Житомирській області. В їх помешканнях виявили та вилучили 150 грамів амфетаміну, 100 грамів канабісу та кілограм фенілнітропропену. Експертні дослідження підтвердили, що вилучене – наркотичні речовини. Окрім того, з помешкань зловмисників ми вилучили ваги, зіп-пакети, мобільні телефони та гроші», – розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури готують фігурантам повідомлення про підозру та клопотання до суду для обрання запобіжного заходу.