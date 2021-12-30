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    «Кива – ворог України». «Нацкорпус» пікетував офіс ОПЗЖ (фото)

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    Через антиукраїнські заяви Іллі Киви активісти вимагають, щоб нардепом зайнялася СБУ - «Кива – ворог України». «Нацкорпус» пікетував офіс ОПЗЖ (фото)
    Через антиукраїнські заяви Іллі Киви активісти вимагають, щоб нардепом зайнялася СБУ
    фото: PavlovskyNews

    Активісти влаштували під офісом ОПЗЖ фаєр-шоу

    У четвер, 30 грудня, у Києві представники «Національного корпусу» пікетували офіс проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» через антиукраїнські заяви нардепа Іллі Киви.

    Як повідомляє PavlovskyNews, націоналісти вимагають, щоб нардепом зайнялися СБУ та Державне бюро розслідувань.

    На одному з плакатів, які принесли представники «Нацкорпусу», написано «Кива – ворог України».

    Свою акцію «Нацкорпус» запаленням фаєрів та димових шашок.

    Біля в'їзду на територію націоналісти написали на асфальті «Путушиний офіс».

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    «Кива – ворог України». «Нацкорпус» пікетував офіс ОПЗЖ (фото)
    «Кива – ворог України». «Нацкорпус» пікетував офіс ОПЗЖ (фото)
    «Кива – ворог України». «Нацкорпус» пікетував офіс ОПЗЖ (фото)
    фото: PavlovskyNews

    Нагадаємо, 28 грудня ефірі каналу «Росія-1» одіозний нардеп від проросійської партії «ОПЗЖ» Ілля Кива в ефірі кремлівського телеканалу заявив, що Росія нібито має якісь права на українські території, а Україна повинна бути частиною «єдиного слов’янського союзу» разом з РФ. Також Кива висловив захоплення щодо анексії Росією Криму, назвавши дії РФ «чудовою політичною грою».

    Теги: протести у Києві Національний корпус Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива
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    «Кива – ворог України». «Нацкорпус» пікетував офіс ОПЗЖ (фото)