«Кива – ворог України». «Нацкорпус» пікетував офіс ОПЗЖ (фото)

Через антиукраїнські заяви Іллі Киви активісти вимагають, щоб нардепом зайнялася СБУ

Активісти влаштували під офісом ОПЗЖ фаєр-шоу

У четвер, 30 грудня, у Києві представники «Національного корпусу» пікетували офіс проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» через антиукраїнські заяви нардепа Іллі Киви.

Як повідомляє PavlovskyNews, націоналісти вимагають, щоб нардепом зайнялися СБУ та Державне бюро розслідувань.

На одному з плакатів, які принесли представники «Нацкорпусу», написано «Кива – ворог України».

Свою акцію «Нацкорпус» запаленням фаєрів та димових шашок.

Біля в'їзду на територію націоналісти написали на асфальті «Путушиний офіс».

Нагадаємо, 28 грудня ефірі каналу «Росія-1» одіозний нардеп від проросійської партії «ОПЗЖ» Ілля Кива в ефірі кремлівського телеканалу заявив, що Росія нібито має якісь права на українські території, а Україна повинна бути частиною «єдиного слов’янського союзу» разом з РФ. Також Кива висловив захоплення щодо анексії Росією Криму, назвавши дії РФ «чудовою політичною грою».