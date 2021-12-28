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    Кива виступив на шоу Скабєєвої та підтримав «злиття» України та Росії (відео)

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    Нардеп від ОПЗЖ похвалив Путіна і Кадирова, що вони, мовляв, сприяють &laquo;об&rsquo;єднанню слов&rsquo;ян&raquo; - Кива виступив на шоу Скабєєвої та підтримав «злиття» України та Росії (відео)
    Нардеп від ОПЗЖ похвалив Путіна і Кадирова, що вони, мовляв, сприяють «об’єднанню слов’ян»
    скріншот з відео

    Проросійський нардеп вважає Україну «колонією Заходу», яку використовують лише для використання ресурсів

    Опальний народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива виступив із промовою на російському пропагандистському телешоу «60 хвилин» з ведучою Ольгою Скабєєвою та підтримав можливе «злиття» України та Росії в одну державну єдність.

    «Росія професійно, досить дипломатично, вісім років тому – а я щиро зараз кажу – ви зробили гамбіт. Ви віддали тоді менше, але виграли час.

    Росія виграла час, наростила військову потугу, зміцнила економіку й сьогодні, через вісім років, Росія почала диктувати умови й заявляти про свої права на ту територію (Україну, – ред.), яка, дійсно, як на мене, має знаходитись в одному союзі – в нашому слов’янському союзі», – сказав проросійський нардеп в ефірі каналу «Росія 24».

    Він назвав дії окупантів «прекрасною політичною грою, яка заслуговує на повагу».

    «Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а через вісім років – ви прийшли по все», – додав Кива.

    Він також заявив, що вважає Україну «колонією Заходу», яку використовують лише для використання ресурсів.

    Нардеп від ОПЗЖ також похвалив президента РФ Володимира Путіна й голову Чечні Рамзана Кадирова, що вони, мовляв, сприяють «об’єднанню слов’ян».

    Нещодавно напівголий Кива відлупцював себе віником та розповів про здоров’я (відео).

    Раніше Ілля Кива пояснив, навіщо він привітав президента країни-агресорки Володимира Путіна з днем народження.

    Як відомо, 7 жовтня нардеп Ілля Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його «великим лідером дружнього до України народу».

    Нагадаємо, що Кива хоче позбавити журналіста-розслідувача акредитації у Верховній Раді.

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    Теги: Росія депутат політика Україна Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива
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    Кива виступив на шоу Скабєєвої та підтримав «злиття» України та Росії (відео)