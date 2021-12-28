Кива виступив на шоу Скабєєвої та підтримав «злиття» України та Росії (відео)

Нардеп від ОПЗЖ похвалив Путіна і Кадирова, що вони, мовляв, сприяють «об’єднанню слов’ян»

Проросійський нардеп вважає Україну «колонією Заходу», яку використовують лише для використання ресурсів

Опальний народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива виступив із промовою на російському пропагандистському телешоу «60 хвилин» з ведучою Ольгою Скабєєвою та підтримав можливе «злиття» України та Росії в одну державну єдність.

«Росія професійно, досить дипломатично, вісім років тому – а я щиро зараз кажу – ви зробили гамбіт. Ви віддали тоді менше, але виграли час.

Росія виграла час, наростила військову потугу, зміцнила економіку й сьогодні, через вісім років, Росія почала диктувати умови й заявляти про свої права на ту територію (Україну, – ред.), яка, дійсно, як на мене, має знаходитись в одному союзі – в нашому слов’янському союзі», – сказав проросійський нардеп в ефірі каналу «Росія 24».

Він назвав дії окупантів «прекрасною політичною грою, яка заслуговує на повагу».

«Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а через вісім років – ви прийшли по все», – додав Кива.

Він також заявив, що вважає Україну «колонією Заходу», яку використовують лише для використання ресурсів.

Нардеп від ОПЗЖ також похвалив президента РФ Володимира Путіна й голову Чечні Рамзана Кадирова, що вони, мовляв, сприяють «об’єднанню слов’ян».

Нещодавно напівголий Кива відлупцював себе віником та розповів про здоров’я (відео).

Раніше Ілля Кива пояснив, навіщо він привітав президента країни-агресорки Володимира Путіна з днем народження.

Як відомо, 7 жовтня нардеп Ілля Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його «великим лідером дружнього до України народу».

Нагадаємо, що Кива хоче позбавити журналіста-розслідувача акредитації у Верховній Раді.