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    «Опора» назвала перших порушників виборчого законодавства на Київщині

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    Найчастіше протягом січня представники &laquo;Опори&raquo; фіксували білборди без вихідних даних - «Опора» назвала перших порушників виборчого законодавства на Київщині
    Найчастіше протягом січня представники «Опори» фіксували білборди без вихідних даних

    Найбільша кількість звернень стосовно ймовірних порушень виборчого законодавства мала місце у Білій Церкві

    У січні представники Громадянської мережі «Опора» 18 разів зверталися до правоохоронних органів на Київщині у зв'язку з порушенням ведення агітації на користь дев’яти кандидатів у президенти, зокрема через розміщення білбордів без вихідних даних.

    Про це йдеться на сайті «Опори».

    Зазначається, що 17 з цих звернень вже зареєстровані поліцією Київської області.

    Найбільша кількість звернень (вісім) стосовно ймовірних порушень виборчого законодавства мала місце у Білій Церкві.

    А найчастіше протягом січня представники «Опори» фіксували білборди без вихідних даних на користь кандидата у президенти Андрія Садового - п’ять разів.

    Крім того, чотири рази активісти зверталися до правоохоронців стосовно ймовірного порушення ведення агітаційної діяльності на користь кандидата у президенти Юлії Тимошенко. «Білборди без вихідних даних були розміщені у селі Святопетрівське, Вишгороді, Білій Церкві та Богуславі», - пояснили в «Опорі».

    Не відстає від Тимошенко й інший кандидат у президенти - Анатолій Гриценко. Його зовнішня реклама без вихідних даних була зафіксована у Києво-Святошинському районі, Обухові та Білій Церкві.

    Також протягом січня представники Громадянської мережі «Опора» реагували на білборди без вихідних даних і на користь інших кандидатів у президенти, зокрема - Сергія Капліна, Євгенія Мураєва, Олександра Шевченка, Олега Ляшка, Юрія Бойка та Ольги Богомолець.

    Стосовно всіх випадків представники «Опори» написали заяву у поліцію про ймовірне адміністративне правопорушення за ст. 212_13 КУпАП.

    За словами координатора спостереження за виборами «Опори»  у Київській області Олексія Рєпіка, усі згадані кандидати розвісили свої рекламні борди ще до їхньої офіційної реєстрації у ЦВК.

    До слова, вже 11 кандидатів у президенти звернулися до поліції за наданням їм охорони.

     До вашої уваги:  
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