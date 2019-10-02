Оприлюднено відео ліквідації рецидивіста під час спецоперації під Києвом



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При огляді місця події правоохоронці виявили три пістолети іноземного виробництва, один - із глушником Фото: Нацполіція

Під час затримання злочинець відкрив вогонь і поранив двох спецпризначенців

Начальник столичної поліції Андрій Крищенко запевняє у законності дій поліцейських, які застосували зброю на ураження під час проведення спецоперації у Хотянівці. Після оприлюднення відео проведення спецоперації ні в кого не буде сумнівів у цьому. Про це він повідомив під час брифінгу, який відбувся за участю керівника київського КОРДу.

«Спецоперація була чітко спланована. Однак під час затримання чоловік відкрив вогонь і поранив двох спецпризначенців. Тож правоохоронцям нічого не залишилося, як ліквідувати його. Згодом при огляді місця події ми виявили три пістолети іноземного виробництва, один - із глушником, та магазини до них. Також вилучили кілька паспортів різних держав на ім’я різних чоловіків, тож будемо призначати експертизу», - розповів Крищенко.

За словами начальника управління КОРД, перед початком операції спецпризначенці на поліцейському авто з відповідним маркуванням запропонували іноземцю здатися. Однак той почав хаотичну стрілянину у бік правоохоронців, внаслідок чого один із поліцейських отримав вогнепальне поранення плеча та передпліччя, інший – непроникаюче поранення грудної клітини. Нині їх здоров’ю нічого не загрожує.

«Першочергове завдання будь-якого поліцейського – затримання правопорушника, а не його знешкодження. Але з’явилася загроза здоров’ю та життю штурмової групи, тож групи прикриття застосували зброю на ураження стрільця», - зазначив командир КОРДу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає довічне позбавлення волі.

«Крім того, Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, аби перевірити правомірність дій поліцейських. Я ж у свою чергу призначив службове розслідування, тож усі матеріали, у тому числі відео проведення операції будуть передані у ДБР», - повідомив Крищенко.

Як відомо, 2 жовтня на Київщині у ході затримання правопорушника, котрий у вересні на Оболоні стріляв у спецпризначенців, вогнепальні поранення отримали двоє працівників КОРДу. Поліцейські ліквідували зловмисника.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, розслідують обставини застосування зброї працівниками підрозділу Нацполіції КОРД на Київщині.

Нагадаємо, 23 вересня під час патрулювання Оболонського району у Києві поліцейські помітили біля автомобіля чотирьох підозрілих людей. Коли вони вирішили перевірити документи, у відповідь один із них почав стріляти.

Потім на Мінському проспекті порушники здійснили сім пострілів у бік спецназівців і почали розбігатися. Трьох підозрюваних поліцейські затримали, ще одного, хто стріляв, розшукували.