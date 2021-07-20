Більше не доведеться платити за оцінку нерухомості: плюси та мінуси нової послуги

Модуль поки що не відрізняє елітну нерухомість від соціального житла

Фонд держмайна запустив в експлуатацію безкоштовний сервіс електронної оцінки нерухомого майна для всіх громадян України «Єдина база даних звітів про оцінку», яка формуватиме електронні довідки про оціночну вартість об'єктів нерухомості. Про це повідомляється на сайті ФДМУ.

За допомогою сервісу сформовано вже понад 25 тис. довідок, повідомила заступник голови ФДМ Юлія Бєлова.

«У перший день роботи сервісу було автоматично оцінено 3,5 тис. об'єктів, за результатами нотаріусами було оформлено 1,5 тис. угод. Загалом за час роботи сервісу сформовано понад 25 тис. довідок, підписано понад 10 тис. договорів за результатами оцінки», – сказала вона.

Як повідомила Бєлова, програма аналізує дані з трьох джерел – баз ЛУН і ОЛХ, реєстру оцінок та фактичних цін.

У більшості країн світу базою оподаткування є сума угоди. Однак Україна наразі – з огляду на незрілість ринку – не може піти на це. Тому держава формує інструмент автоматичної оцінки, каже президент Ліги експертів України Андрій Гусельніков. Оскільки сервіс безкоштовний, то люди економлять на послугах оцінщика – це від 1000 до 3000 грн. Але сервіс працює некоректно, і платитимуть за це власники майна.

За словами Сергія Фролова, голови правління Асоціації спеціалістів банківської оцінки України, модуль поки що не відрізняє елітну нерухомість від соціального житла. «Тому ті, хто оперує дешевим сегментом нерухомості, або переплачують податки, або додатково платять за оцінку та чекають рецензії, щоб сплатити справедливий податок. Власники ж елітної нерухомості отримують занижені податки з повною індульгенцією», – наголошує експерт.

Сергій Фролов також звернув увагу на агітацію керівництвом ФДМУ за використання довідок про вартість із метою, не пов’язаною зі сплатою податків, зокрема – для різного роду верифікації та перевірок. За його словами, вартість, що визначається модулем, навіть законодавчо не є ринковою: багато характеристик об’єкта оцінки не враховуються. А от вільне порівняння даних довідок зі звітами про оцінку або угодами призведе до хибних висновків та необхідності доводити очевидне.

Отже, попри всі очікування, сервіс може справити й негативний вплив на роботу ринку нерухомості. Зокрема, цей інструмент виводить з ринку оцінщиків, а ще – може завищувати оціночну вартість, через що громадяни платитимуть вищі податки за продаж свого майна. Але не факт, що виграє держава. За такої ситуації угоди гальмуватимуться, тож меншає обсяг інвестицій та активність фінансових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Тим часом, стало відомо скільки коштує найдорожче житло для оренди у Києві. Так ріелтори пропонують орендувати квартиру в історичному центрі Києва за 54 600 грн на місяць.

Нагадаємо, минулого тижня ціни на оренду квартир у Києві побили річний рекорд.

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