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    На Київщині поліцейські побили ногами водія, який порушив правила

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    Поліцейським загрожує до восьми років тюрми - На Київщині поліцейські побили ногами водія, який порушив правила

    Поліцейським загрожує до восьми років тюрми

    Фото з відкритих джерел

    У порушника почали вилучати права, через що той на емоціях ударив рукою по вікну службової автівки

    Детективи ДБР та поліцейські розслідують кримінальне провадження щодо перевищення влади патрульними у Білій Церкві. Злочин стався у ніч з 9 на 10 жовтня.

    Підозрюваним у справі є інспектор тактико-оперативного реагування патрульної поліції та його напарник. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

    За даними правоохоронців, один з патрульних жорстко побив водія-порушника правил дорожнього руху.

    У ДБР кажуть, що екіпаж патрульної поліції зупинив водія, який повернув на червоний сигнал світлофору.

    Поліцейські чомусь вирішили, що власник легковика перебуває у стані алкогольного сп’яніння та одразу почали виписувати йому штраф за нетверезе водіння.

    У порушника почали вилучати права, через що той на емоціях ударив рукою по вікну службової автівки. Через це поліцейські жорстко затримали чоловіка, а один з них почав його бити.

    Детективи зазначили, що після того, як водія збили з ніг, інспектор бив його руками та ногами по тулубу і голові. На вибачення та прохання не бити його, правоохоронець ніяк не реагував. Після цього на порушника надягли кайданки.

    Обох патрульних підозрюють у перевищенні влади та службових повноважень, які супроводжувалися насильством.

    Нагадаємо, повідомляли, у Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні. Тоді у жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські на одній із малолюдних вулиць Харкова напали на двох перехожих.

    До слова, нещодавно у Києві жорстоко побили активіста. За словами очевидців, на чоловіка напали троє невідомих в балаклавах. Вони спочатку плеснули в обличчя жертви невідомою хімічною речовиною, після чого почали бити металевими кастетами.

    Як повідомлялося, 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків напала на поліцейських. Внаслідок цього один з них загинув, другого доставили до лікарні. Інцидент трапився в одному з супермаркетів в Чернігові.

    Теги: штраф Київщина поліція злочин інспектор
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    На Київщині поліцейські побили ногами водія, який порушив правила