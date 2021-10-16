На Київщині поліцейські побили ногами водія, який порушив правила

У порушника почали вилучати права, через що той на емоціях ударив рукою по вікну службової автівки

Детективи ДБР та поліцейські розслідують кримінальне провадження щодо перевищення влади патрульними у Білій Церкві. Злочин стався у ніч з 9 на 10 жовтня.

Підозрюваним у справі є інспектор тактико-оперативного реагування патрульної поліції та його напарник. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, один з патрульних жорстко побив водія-порушника правил дорожнього руху.

У ДБР кажуть, що екіпаж патрульної поліції зупинив водія, який повернув на червоний сигнал світлофору.

Поліцейські чомусь вирішили, що власник легковика перебуває у стані алкогольного сп’яніння та одразу почали виписувати йому штраф за нетверезе водіння.

У порушника почали вилучати права, через що той на емоціях ударив рукою по вікну службової автівки. Через це поліцейські жорстко затримали чоловіка, а один з них почав його бити.

Детективи зазначили, що після того, як водія збили з ніг, інспектор бив його руками та ногами по тулубу і голові. На вибачення та прохання не бити його, правоохоронець ніяк не реагував. Після цього на порушника надягли кайданки.

Обох патрульних підозрюють у перевищенні влади та службових повноважень, які супроводжувалися насильством.

Нагадаємо, повідомляли, у Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні. Тоді у жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські на одній із малолюдних вулиць Харкова напали на двох перехожих.

До слова, нещодавно у Києві жорстоко побили активіста. За словами очевидців, на чоловіка напали троє невідомих в балаклавах. Вони спочатку плеснули в обличчя жертви невідомою хімічною речовиною, після чого почали бити металевими кастетами.

Як повідомлялося, 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків напала на поліцейських. Внаслідок цього один з них загинув, другого доставили до лікарні. Інцидент трапився в одному з супермаркетів в Чернігові.