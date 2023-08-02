Трампу висунуто звинувачення у спробі сфальсифікувати вибори – ЗМІ

Змова з метою скасування виборів 2020 року у США порушила президентські норми і закінчилася нападом на Капітолій

У вівторок, 2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у його спробах скасувати вибори 2020 року. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента. Про це пише CNN.

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Трампу висунуто звинувачення за чотирма статтями:

змова з метою обману Сполучених Штатів,

змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню,

перешкоджання і спроба перешкоджання офіційному розслідуванню,

змова проти прав громадян.

«Незабаром після дня виборів відповідач також вдався до незаконних засобів, щоб зменшити кількість законних голосів і підірвати результати виборів», – йдеться в обвинувальному акті.

Згідно з CNN, остання справа проти Трампа вважається найсерйознішою зрадою колишнього президента своїм конституційним обов'язкам. Зусилля Трампа зберегти свою владу в Білому домі після програшу на виборах 2020 року і його наміри підірвати демократію США та традицію мирної передачі влади були високо засуджені.

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Згідно з виданням, змова з метою скасування виборів 2020 року у США порушила президентські норми і закінчилася нападом на Капітолій 6 січня, коли Конгрес збирався на засідання для підтвердження перемоги президента Джо Байдена. Раніше, Трамп розпочав безпрецедентну кампанію тиску на працівників виборчих комісій Штатів, законодавців, чиновників Міністерства юстиції і навіть віце-президента Майка Пенса, щоб переконати їх визнати результати виборів 2020 року недійсними.

Повідомляється, що Трампа викликали до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, куди він має з'явитися 3 серпня.

До справи включено шість співучасників змови з Трампом. Серед шести є четверо неназваних адвокатів, які нібито допомагали Трампу в його спробах зірвати вибори 2020 року. Також включено одного неназваного чиновника Міністерства юстиції, який «намагався використати Департамент юстиції для відкриття фіктивних розслідувань злочинів на виборах і вплинути на законодавчі збори штату за допомогою неправдивих заяв про фальсифікацію виборів».

В обвинувальному акті також згадується неназваний «політичний консультант, який допомагав реалізувати план подання фальшивих списків президентських виборів, щоб перешкодити процедурі атестації».

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Раніше повідомлялося, що олишній президент США Дональд Трамп заявив, що не припинить свою боротьбу за Білий дім, якщо його засудять у будь-якому з кримінальних розслідувань.

Міністерство юстиції США 28 липня висунуло додаткове звинувачення проти Дональда Трампа у справі про неналежне поводження із секретними матеріалами. До обвинувального висновку було додано пункт про «навмисне зберігання інформації про національну оборону» США.

Представник Трампа відкинув нові звинувачення і заявив, що це «відчайдушна і безуспішна спроба» адміністрації Джо Байдена «переслідувати президента Трампа та його оточення» і вплинути на президентську кампанію 2024 року.

У серпні 2022 року ФБР провело обшук у резиденції Трампа в Мар-а-Лаго в рамках розслідування справи про поводження з секретними документами, які експрезидент забрав із Білого дому, коли залишав посаду. У приміщенні знайшли 300 секретних матеріалів. У червні 2023 року журі присяжних звинуватило Трампа за 38 пунктами. За найважчими статтями звинувачення йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі. Сам Трамп не визнає провину.

Початок судового процесу заплановано на травень 2024 року – у розпал виборчої кампанії.