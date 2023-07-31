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Кум Медведчука зі «Слуги народу» складає мандат

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кум Медведчука зі «Слуги народу» складає мандат
Дружина Медведчука Оксана Марченко є хрещеною матір’ю одного з двох дітей Холодова
фото з відкритих джерел

Заява Холодова буде розглянута на найближчому пленарному засіданні парламенту

Сьогодні, 31 липня, народний депутат від партії «Слуга народу», кум Віктора Медведчука Андрій Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату. Це сталося на тлі чуток про його відпочинок на Кіпрі.  Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

«До Верховної Ради надійшла заява від народного депутата України Холодова А.І. про складання повноважень народного депутата України», – написав Стефанчук.

Кум Медведчука зі «Слуги народу» складає мандат фото 1

Голова парламенту уточнив, що заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Нагадаємо, кілька днів тому журналісти «Схем» оприлюднили власне розслідування про Холодов. Вони стверджували, що нардеп виїхав із України ще у січні 2023 року і з того часу не повертався. Видання  уточнило, що Холодов перебуває зі своєю родиною за кордоном, у тому числі на Кіпрі, де має сімейний маєток.

До відома,  дружина Медведчука Оксана Марченко є хрещеною матір’ю одного з двох дітей пана Холодова.

Теги: депутат відпочинок партії розслідування Facebook Руслан Стефанчук

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