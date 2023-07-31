Скандал із Холодовим: нардепа виключено із партії «Слуга народу»

Холодов більше не член партії «Слуга Народу»

Народного депутата Андрія Холодова, після чуток про його відпочинок на Кіпрі, було виключено із партії «Слуга народу». Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у Facebook.

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«До Верховної Ради України надійшла заява від Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата. У свою чергу, як голова партії «Слуга Народу», підписала розпорядження про виключення його з партії», – написала Шуляк.

Вона нагадала слова президента Володимира Зеленського про те, що якщо хтось хоче відпочити від держави, то держава від таких людей також відпочине.

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«Війна показала: дехто використав можливість потрапити під ім’ям Президента до влади, а потім зухвало знехтував інтересами людей. Партія «Слуга Народу» не раз демонструвала, що нам не по дорозі з тими, хто вирішив ігнорувати наші принципи та цінності. Тому зайняли лідерську позицію в питанні очищення команди від людей, які себе дискредитували», - констатувала Шуляк.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 31 липня, народний депутат від партії «Слуга народу», кум Віктора Медведчука Андрій Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату. Це сталося на тлі чуток про його відпочинок на Кіпрі.

Нагадаємо, кілька днів тому журналісти «Схем» оприлюднили власне розслідування про Холодова. Вони стверджували, що нардеп виїхав із України ще у січні 2023 року і з того часу не повертався. Видання уточнило, що Холодов перебуває зі своєю родиною за кордоном, у тому числі на Кіпрі, де має сімейний маєток.