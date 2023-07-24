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Народний депутат отримав підозру у державній зраді

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Народний депутат отримав підозру у державній зраді
За даними ЗМІ йдеться про нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова
фото: пресслужба СБУ

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми

Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з РФ чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа – за життя». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Встановлено, що під час повномасштабного вторгнення РФ цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором.

«Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

За наявною інформацією, заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд», – йдеться у повідомленні.

СБУ не називає прізвища нардепа, але за даними ЗМІ йдеться про нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова.

Коли ж народний депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь РФ. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.  Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Повідомляється, що наразі тривають одночасні обшуки у народного обранця, в його офісах та осіб, через яких здійснювалась діяльність на окупованій території.

Раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Генпрокуратурою затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Теги: депутат партії розслідування державна зрада зрада

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