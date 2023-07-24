Народний депутат отримав підозру у державній зраді

За даними ЗМІ йдеться про нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми

Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з РФ чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа – за життя». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Встановлено, що під час повномасштабного вторгнення РФ цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором.

«Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

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За наявною інформацією, заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд», – йдеться у повідомленні.

СБУ не називає прізвища нардепа, але за даними ЗМІ йдеться про нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова.

Коли ж народний депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь РФ. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

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Повідомляється, що наразі тривають одночасні обшуки у народного обранця, в його офісах та осіб, через яких здійснювалась діяльність на окупованій території.

Раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Генпрокуратурою затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.