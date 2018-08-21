Перед 1 вересня Кличко благословить столичних педагогів

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Мер Києва Віталій Кличко

У КМДА відбудеться конференція педагогічних і науково-педагогічних працівників Києва

Мер Києва Віталій Кличко у середу, 22 серпня, візьме участь у конференції педагогічних і науково-педагогічних працівників Києва.

Серед учасників конференції - міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, керівництво КМДА, депутати Київради, керівники садочків, шкіл та ВНЗ столиці, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, донька відомого педагога В. Сухомлинського Ольга Сухомлинська.

На конференції обговорять наступні питання: впровадження Нової української школи, підбиття підсумків роботи за 2017/2018 навчальний рік, визначення стратегічних напрямів розвитку системи освіти столиці в 2018/2019 навчальному році, відзначення у 2018 році 100-річчя з дня народження Василя Сухомлинського.

Захід відбудеться у колонній залі Київської міської державної адміністрації з 13:00 до 15:00.