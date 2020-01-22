Троє працівників Держпраці сядуть у тюрму за підробку документів



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Службові особи управління Держпраці видавали посвідчення без проведення іспитів

До обмеження волі засуджено трьох службових осіб Головного управління Держпраці у Києві та Київській області, які здійснювали підробку службових документів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, вказані службовці, будучи уповноваженими на прийняття іспитів з питань охорони праці та пожежної безпеки в осіб, які згідно з законом зобов’язані проходити відповідну перевірку, фактично не проводили жодних іспитів, а лише вносили до протоколів засідання комісії відомості про те, що особи пройшли таку перевірку, та видавали їм відповідні посвідчення.

У ході судового розгляду місцевою прокуратурою повністю доведено винуватість трьох працівників Держпраці у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Вироком Дарницького районного суду Києва службовців засуджено до обмеження волі строком на 1 рік з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави чи органів місцевого самоврядування строком на 1 рік.

Як повідомлялося, раніше на одержанні неправомірної вигоди було викрито одного з керівників підрозділів Головного управління Держпраці у Київській області.