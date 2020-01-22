  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Троє працівників Держпраці сядуть у тюрму за підробку документів

    • Розсилка
    Троє працівників Держпраці сядуть у тюрму за підробку документів

    Службові особи управління Держпраці видавали посвідчення без проведення іспитів

    До обмеження волі засуджено трьох службових осіб Головного управління Держпраці у Києві та Київській області, які здійснювали підробку службових документів.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Так, вказані службовці, будучи уповноваженими на прийняття іспитів з питань охорони праці та пожежної безпеки в осіб, які згідно з законом зобов’язані проходити відповідну перевірку, фактично не проводили жодних іспитів, а лише вносили до протоколів засідання комісії відомості про те, що особи пройшли таку перевірку, та видавали їм відповідні посвідчення.

    У ході судового розгляду місцевою прокуратурою повністю доведено винуватість трьох працівників Держпраці у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

    Вироком Дарницького районного суду Києва службовців засуджено до обмеження волі строком на 1 рік з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави чи органів місцевого самоврядування строком на 1 рік.

    Як повідомлялося, раніше на одержанні неправомірної вигоди було викрито одного з керівників підрозділів Головного управління Держпраці у Київській області.

    прокуратура Київ суд документи Держслужба праці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ