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    Перед судом постав один із керівників «Київпастрансу»

    • Розсилка
    Перед судом постав один із керівників «Київпастрансу»

    Посадовець обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди

    Київська місцева прокуратура № 2 спрямувала до суду обвинувальний акт відносно начальника одного зі структурних підрозділів комунального підприємства «Київпастранс», який вимагав та отримав від представника приватного підприємства неправомірну вигоду в сумі 165 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    «Вказані кошти посадовець вимагав від представників приватної фірми за неперешкоджання у вивезенні майна, яке зберігалося в орендованих приміщеннях КП «Київпастранс», а також за погашення особистих боргових зобов’язань вказаного посадовця перед цієї ж фірмою», - йдеться в повідомленні.

    Для здійснення злочинних намірів чиновник залучив знайомого адвоката, який виступив посередником між ним та підприємцями.

    Посадовця та його спільника-адвоката викрили безпосередньо після перерахування грошових коштів.

    Дії чиновника кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою), адвоката - за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

    Обвинувальний акт відносно згаданих осіб скеровано до суду для розгляду по суті.

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