Перед святами Київрада терміново змінить рішення про заборону салютів

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Як і раніше, передбачається заборона на використання піротехніки під час проведення розважальних заходів

Напередодні низки свят Київрада поспішно вносить поправки до проекту рішення від 4 вересня 2014 року «Про заборону проведення заходів та видовищ з використанням піротехнічних засобів на території Києва». Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook депутат Київської міської ради Олександр Пабат.

Планується, що голосування щодо нової редакції буде винесено на пленарне засідання у четвер, 17 травня.

«Документом, як і раніше, передбачається заборона на використання піротехніки під час проведення розважальних заходів, з аргументацією про неприйнятність урочистостей і салютів у той час, коли в країні йдуть бойові дії. Правки пов'язані зі зміною формату антитерористичної операції на законодавчому рівні (Закон України «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях»)», - повідомив Пабат.





Він зазначив, що задля уникнення можливих спекуляцій оновленим документом уточнюється, що заборона на використання піротехніки поширюється на весь час проведення в Україні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Донецькій і Луганській областях.