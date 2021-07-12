Жахлива ДТП під Києвом: перекинулась автівка з десятьма людьми (фото, відео)

У ДТП загинули двоє людей, серед яких дитина

У неділю, 11 липня, близько 21:30 у селі Ревне (Бориспільський район) сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

На дорозі перекинувся автомобіль Volkswagen Golf.

За інформацією dtp.kiev.ua, в автомобілі було понад 10 людей, багато дітей, все їхали з купання. Попередньо, водій перевищив швидкість руху.

В результаті ДТП двоє людей загинули, серед них семирічна дівчинка. Ще один дорослий в критичному стані.

На місці працювали рятувальники ДСНС, швидка допомога, поліція.

Як повідомлялося, на Новоірпінській трасі під Києвом дівчина за кермом Ford Fusion влаштувала жахливу ДТП. За попередніми даними, Ford Fusion на великій швидкості не ввійшов в віраж шляхом до Ірпеня і спровокував лобове зіткнення з Kia Cerato, який прямував до Києва.

Раніше маршрутка з пасажирами перекинулася на Гостомельській трасі під Києвом. В результаті аварії постраждали вісім осіб.