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    На трасі під Києвом перекинулася маршрутка з пасажирами (відео)

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    Через аварію на Гостомельській трасі утворився затор - На трасі під Києвом перекинулася маршрутка з пасажирами (відео)
    Через аварію на Гостомельській трасі утворився затор
    Скріншот з відео

    В результаті аварії постраждали вісім осіб

    Маршрутка з пасажирами перекинулася на Гостомельській трасі під Києвом. На місце аварія приїхало багато машин «швидкої допомоги».

    Відповідне відео опублікував Telegram-канал «Київ Оперативний».

    За попередніми даними, водій маршрутки не впорався з керуванням, через що авто виїхало на узбіччя і перекинулася. На момент ДТП в автобусі перебували люди.

    На місце інциденту прибуло чотири машини «швидкої допомоги». На місці аварії також працюють рятувальники, які намагаються звільнити пасажирів з маршрутки.

    Пізніше стало відомо, що маршрутка перекинулася після зіткнення з легковим автомобілем Hyundai. За словами водія легковика, маршрутка намагалася обігнати та підрізала його, після чого водій автобуса не впорався з керуванням і авто перекинулося.

    Маршрутка їхала з Тетерева до Києва. На момент аварії в салоні перебували 12 осіб, з них вісім отримали травми. При цьому двох витягли рятувальники, у людей, попередньо, переломи кісток.

    Через аварію на Гостомельській трасі утворився затор.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 9 липня, близько 4 години ранку на 44 км автодороги Київ-Ковель сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

    Ще раніше на трасі Київ-Харків бензовоз врізався у відбійник: через витік палива рух перекрито.

    Теги: ДТП Київ машини водій рятувальники
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    На трасі під Києвом перекинулася маршрутка з пасажирами (відео)