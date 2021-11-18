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    Кияни обурені: нові МАФи в місті з’являються під покровом ночі (фото)

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    МАФ встановлено прямо на газоні - Кияни обурені: нові МАФи в місті з’являються під покровом ночі (фото)
    МАФ встановлено прямо на газоні
    фото: Володимир Бойко/Facebook

    Кияни просять столичну владу відреагувати на встановлення незаконних МАФів

    У ніч на 18 листопада на вулиці Табірній у Шевченківському районі Києва невідомі встановили МАФ на газоні. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Володимир Бойко.

    МАФ з’явився між будинками 38 і 42, майже навпроти головного офісу компанії «Київстар». Все відбувалося близько 23 години 17 листопада.

    Журналіст звернувся до мера Києва Віталія Кличка та очільника Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації Олега Гаряги з проханням відреагувати на ситуацію.

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    Кияни обурені: нові МАФи в місті з’являються під покровом ночі (фото)
    Кияни обурені: нові МАФи в місті з’являються під покровом ночі (фото)
    Кияни обурені: нові МАФи в місті з’являються під покровом ночі (фото)
    фото: Володимир Бойко/Facebook

    Нагадаємо, у травні в Києві активно звільняли від МАФів території біля станцій метрополітену.

    Проте восени в підземних переходах станцій метро Києва знову почали з’являтися МАФи.

    Тим часом столична влада продовжує звітувати про масштабне очищення Києва від МАФів. Так, у жовтні на проспекті Академіка Глушкова навпроти Національного комплексу «Експоцентр України» біля станції метро «Виставковий центр» було демонтовано понад 40 тимчасових споруд, що розміщувалися без дозвільних документів. Також у Деснянському районі від незаконно встановлених тимчасових споруд звільнено понад 7,8 тис. кв. м площі.

    Раніше депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.

    Теги: Київ благоустрій кияни МАФи
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    Кияни обурені: нові МАФи в місті з’являються під покровом ночі (фото)