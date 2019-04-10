Відлуння війни: у столиці виявлено сім снарядів



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Виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні

За минулу добу у Києві піротехніки вилучили та знищили 7 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«Так, 9 квітня, на вулиці Воскресенська, 7, що у Дніпровському районі столиці, піротехнічним розрахунком ДСНС України було виявлено артилерійський снаряд АС-76 мм у кількості 1 одиниця, на вулиці Тимірязєвська, 1 у Печерському районі виявлено артилерійські снаряди АС-76 мм – 2 одиниці, в урочищі Лиса гора, Голосіївський район, виявлено гранату Ф-1, а також у Дарницькому районі на вулиці Зрошувальна, 15, виявлено артилерійський снаряд АС-76 мм у кількості 1 одиниця та 2 підривники», - йдеться в повідомленні.

Піротехнічним розрахунком ДСНС України виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 276 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

«Шановні кияни та гості міста! Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві попереджає, що при виявленні згадок часів минулих війн слід бути вкрай обережними. Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Не чіпати, не пересувати, не стукати по корпусу, не розбирати вибухонебезпечний предмет», - повідомили у ДСНС.





Нагадаємо, 8 квітня у Києві піротехніки вилучили та знищили 2 одиниці вибухонебезпечних предметів.