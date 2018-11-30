Під час обшуку у помешканні киянина виявлено наркотики



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Під час обшуку виявлено близько 100 грамів речовини рослинного походження, схожої на канабіс

Вилучені речовини направили на проведення експертизи

Дільничні офіцери поліції отримали інформацію про те, що мешканець Подільського району Києва зберігає наркотичні речовини. Слідчі із клопотанням звернулися до суду та після отримання дозволу провели санкціонований обшук за місцем його проживання. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, у квартирі працівники поліції виявили електронні ваги, близько 100 грамів речовини рослинного походження, схожої на канабіс, та згорток із порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін.

«Усе це вилучили та направили на експертизу, а 27-річного правопорушника затримали. Він пояснив, що зберігав заборонені речовини для власного вживання без мети збуту», - додав Іщенко.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Після отримання результатів дослідження дії зловмисника будуть відповідно кваліфіковані та буде вирішено питання про оголошення йому про підозру. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.