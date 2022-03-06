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    Над дитячою лікарнею «Охматдит» у Києві збили крилату ракету

    Через загрозу обстрілу хворі змушені перебувати у підвалах - Над дитячою лікарнею «Охматдит» у Києві збили крилату ракету
    Через загрозу обстрілу хворі змушені перебувати у підвалах
    фото: «Охмадит»/Facebook

    Це другий за останні два дні обстріл «Охмадиту»

    Над дитячою лікарнею «Охматдит» українська протиповітряна оборона збила крилату ракету. В лікарні, де залишаються важкохворі діти, пошкоджені вікна і двері. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

    Вона також зауважила, що це другий за останні два дні обстріл «Охмадиту».

    Інформацію підтверджують і на Facebook-сторінці закладу.

    «Важкопоранених дітей намагаються довезти до медзакладу – напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи і тримати патріотичний настрій», – ідеться у дописі на сторінці закладу.

    Раніше повідомлялося, що на Київщині у ніч проти5 березня померли дві поранені дитини, оскільки через бойові дії «швидкі» не змогли доправити їх до дитячої лікарні «Охматдит».

    Нагадаємо, незважаючи на бойові дії, у столиці працюють пологові будинки. З вісім днів вторгнення у Києві народилися 390 малюків.

    Також раніше київський міський голова Віталій Кличко звернувся до киян з останніми новинами та розповів, як проходить життя у столиці.

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    Теги: діти Ірина Геращенко обстріл Охматдит
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    Над дитячою лікарнею «Охматдит» у Києві збили крилату ракету