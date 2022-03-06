Над дитячою лікарнею «Охматдит» у Києві збили крилату ракету

Це другий за останні два дні обстріл «Охмадиту»

Над дитячою лікарнею «Охматдит» українська протиповітряна оборона збила крилату ракету. В лікарні, де залишаються важкохворі діти, пошкоджені вікна і двері. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Вона також зауважила, що це другий за останні два дні обстріл «Охмадиту».

Інформацію підтверджують і на Facebook-сторінці закладу.

«Важкопоранених дітей намагаються довезти до медзакладу – напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи і тримати патріотичний настрій», – ідеться у дописі на сторінці закладу.

Раніше повідомлялося, що на Київщині у ніч проти5 березня померли дві поранені дитини, оскільки через бойові дії «швидкі» не змогли доправити їх до дитячої лікарні «Охматдит».

Нагадаємо, незважаючи на бойові дії, у столиці працюють пологові будинки. З вісім днів вторгнення у Києві народилися 390 малюків.

Також раніше київський міський голова Віталій Кличко звернувся до киян з останніми новинами та розповів, як проходить життя у столиці.