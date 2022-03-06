Окупанти обстріляли з кулемета жителів Ясногородки на Київщині: є загиблі

П'ятеро людей загинуло, одна – поранена

Російські окупанти 5 березня обстріляли з кулемета село Ясногородка Бишівської територіальної громади, через ворожі обстріли загинули люди. Про це повідомляє МВС України.

«5 березня близько 18:00 години окупанти з військової техніки здійснили обстріл мешканців села Ясногородка Бишівської територіальної громади. Ймовірно, розстріл вели з кулемета», – йдеться у повідомленні поліції.

На жаль, внаслідок атаки загинуло 5 осіб, ще одна особа поранена.

Настоятель Свято-Стрітенського храму ПЦУ, с. Плесецьке Васильківського благочиння Київської єпархії Павло Найденов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що від рук окупантів загинув настоятель храма ПЦУ в селі Ясногородка на Київщині о. Ростислав Дударенко.

Поліцейські закликають громадян не наражати себе на небезпеку, натомість вступати в лави територіальної оборони.

Нагадаємо, що Вселенський патріарх засудив російське вторгнення.

Тим часом патріарх Кирило виправдав дії Путіна в Україні.

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