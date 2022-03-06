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    Окупанти обстріляли з кулемета жителів Ясногородки на Київщині: є загиблі

    Поліція Київської області встановлює обставини обстрілу блокпосту на Фастівщині - Окупанти обстріляли з кулемета жителів Ясногородки на Київщині: є загиблі
    Поліція Київської області встановлює обставини обстрілу блокпосту на Фастівщині
    фото: МВС

    П'ятеро людей загинуло, одна – поранена

    Російські окупанти 5 березня обстріляли з кулемета село Ясногородка Бишівської територіальної громади, через ворожі обстріли загинули люди. Про це повідомляє МВС України.

    «5 березня близько 18:00 години окупанти з військової техніки здійснили обстріл мешканців села Ясногородка Бишівської територіальної громади. Ймовірно, розстріл вели з кулемета», – йдеться у повідомленні поліції.

    На жаль, внаслідок атаки загинуло 5 осіб, ще одна особа поранена.

    Настоятель Свято-Стрітенського храму ПЦУ, с. Плесецьке Васильківського благочиння Київської єпархії Павло Найденов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що від рук окупантів загинув настоятель храма ПЦУ в селі Ясногородка на Київщині о. Ростислав Дударенко.

    Поліцейські закликають громадян не наражати себе на небезпеку, натомість вступати в лави територіальної оборони.

    Нагадаємо, що Вселенський патріарх засудив російське вторгнення.

    Тим часом патріарх Кирило виправдав дії Путіна в Україні.

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    Теги: МВС окупанти війна обстріл Київщина
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    Окупанти обстріляли з кулемета жителів Ясногородки на Київщині: є загиблі