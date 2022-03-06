Окупанти обстріляли з кулемета жителів Ясногородки на Київщині: є загиблі
П'ятеро людей загинуло, одна – поранена
Російські окупанти 5 березня обстріляли з кулемета село Ясногородка Бишівської територіальної громади, через ворожі обстріли загинули люди. Про це повідомляє МВС України.
«5 березня близько 18:00 години окупанти з військової техніки здійснили обстріл мешканців села Ясногородка Бишівської територіальної громади. Ймовірно, розстріл вели з кулемета», – йдеться у повідомленні поліції.
На жаль, внаслідок атаки загинуло 5 осіб, ще одна особа поранена.
Настоятель Свято-Стрітенського храму ПЦУ, с. Плесецьке Васильківського благочиння Київської єпархії Павло Найденов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що від рук окупантів загинув настоятель храма ПЦУ в селі Ясногородка на Київщині о. Ростислав Дударенко.
Поліцейські закликають громадян не наражати себе на небезпеку, натомість вступати в лави територіальної оборони.
Нагадаємо, що Вселенський патріарх засудив російське вторгнення.
Тим часом патріарх Кирило виправдав дії Путіна в Україні.
- Охорона Михайлівського золотоверхого знешкодила диверсантів. Метою ворога міг бути Епіфаній
- На Софії Київський знову стоїть хрест, який впав перед війною
- Розстріляна Сумщина: духовенство Московського патріархату зреклося Кирила
- Протоієрей УПЦ МП: Я зрікаюся патріарха Кирила і Московського патріархату